В сетке и топлес: соблазнительня Астафьева обожгла горячим фотосетом

Звезда надела сетчатую водолазку, под которой не оказалось белья, дополнила яркий образ трусиками и атласными длинными перчатками со стразами. На шее – широкий кожаный чокер с массивными металлическими кольцами в стиле БДСМ. На ножках – туфли на тонкой шпильке с камнями.

"Не было печали, просто не приходит лето", - посетовала в подписи к фото Даша.

Даша Астафьева соблазнила горячим образом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Подписчики звезды обрушили на нее цунами коплиментов, восхищаясь женственностью и сексуальностью Даши.