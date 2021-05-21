У сітці і топлес: спокусниця Астаф'єва обпекла гарячим фотосетом

Зірка одягла сітчасту водолазку, під якою не виявилося білизни, доповнила яскравий образ трусиками і атласними довгими рукавичками зі стразами. На шиї - широкий шкіряний чокер з масивними металевими кільцями в стилі БДСМ. На ніжках - туфлі на тонкій шпильці з камінням.

"Не було печалі, просто не приходить літо", - поскаржилася в підписі до фото Даша.

Даша Астаф'єва звабила спекотним образом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники зірки обрушили на неї цунамі копліментів, захоплюючись жіночністю і сексуальністю Даші.