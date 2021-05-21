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У сітці і топлес: спокусниця Астаф'єва обпекла гарячим фотосетом

Автор: Lite

Даша Астаф'єва знає, як прикувати до себе увагу підписників і змусити їх серця битися частіше. Зірка включає фантазії фанів своїми гарячими фотосетами, які вражають своєю естетичною складовою – еротика у виконанні знаменитості виглядає особливо чуттєво і жіночно.

Так, співачка, актриса і модель поділилася в Instagram атмосферним чорно-білим фотосетом.

Зірка одягла сітчасту водолазку, під якою не виявилося білизни, доповнила яскравий образ трусиками і атласними довгими рукавичками зі стразами. На шиї - широкий шкіряний чокер з масивними металевими кільцями в стилі БДСМ. На ніжках - туфлі на тонкій шпильці з камінням.

"Не було печалі, просто не приходить літо", - поскаржилася в підписі до фото Даша.

Даша Астаф'єва звабила спекотним образом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Підписники зірки обрушили на неї цунамі копліментів, захоплюючись жіночністю і сексуальністю Даші.

  • Пожежа
  • Королева
  • Сексуальна
  • Крута
  • Ви шикарна. Не перестаю захоплюватися вашою красою
  • Богиня
  • Неймовірно красиво
  • Тобі немає рівних!
  • Ідеально
  • Завжди шикарна
  • Сама досконалість

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва звернулася до дівчат і підняла їх віру в себе і самооцінку.

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Новини України Даша Астаф'єва