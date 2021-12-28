Шанс простить: Репяхова умилила семейной идиллией с Павликом после ссоры

Молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала кадры из трогательной семейной фотосессии с мужем и маленьким сыном Михаилом. Похоже, супруги окончательно помирились после громкой публичной ссоры из-за конфликта с бывшей женой артиста.
Снимками Репяхова поделилась на своей странице в Instagram.
Звездная пара вместе с сыночком позировала на фоне праздничных новогодних декораций. При этом сами Екатерина и Виктор надели изысканные вечерние образы.
Так, блогер была в нежно-розовом атласном платье на бретелях, а певец в черных брюках и белой рубашке. Они нежно обнимают друг друга и счастливо улыбаются на камеру.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик растрогали семейной идиллией (instagram.com/repyahovakate)
"Счастье - это то, что не купишь за деньги. Любовь, взаимопонимание и вера близких в тебя. А ещё считаю, что никто не в состоянии сделать нас счастливыми, пока мы сами по себе несчастливы. Согласны?" - написала Репяхова.
Фолловеры поддержали ее и оставили много умиленных комментариев.
Позднее девушка выложила еще одно фото в нарядном луке и поделилась, в чем для нее смысл Нового года.
Екатерина Репяхова простила мужа после громкой ссоры (instagram.com/repyahovakate)
"В этом смысл нового года — получить ещё один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть", - отметила Екатерина.
К слову, сейчас семейство вместе с сыном Мишей и мамой Кати уехали на запад Украины, где у Павлика запланированы концерты.
Напомним, ранее Репяхова призналась, чем закончился скандал с Павликом, и сделала объявление о судебном иске против бывшей жены Виктора Ларисы Созаевой.