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Шанс простить: Репяхова умилила семейной идиллией с Павликом после ссоры

Автор: Марина Настевич

Молодая жена популярного украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала кадры из трогательной семейной фотосессии с мужем и маленьким сыном Михаилом. Похоже, супруги окончательно помирились после громкой публичной ссоры из-за конфликта с бывшей женой артиста.

Снимками Репяхова поделилась на своей странице в Instagram.

Звездная пара вместе с сыночком позировала на фоне праздничных новогодних декораций. При этом сами Екатерина и Виктор надели изысканные вечерние образы.

Так, блогер была в нежно-розовом атласном платье на бретелях, а певец в черных брюках и белой рубашке. Они нежно обнимают друг друга и счастливо улыбаются на камеру.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик растрогали семейной идиллией (instagram.com/repyahovakate)

"Счастье - это то, что не купишь за деньги. Любовь, взаимопонимание и вера близких в тебя. А ещё считаю, что никто не в состоянии сделать нас счастливыми, пока мы сами по себе несчастливы. Согласны?" - написала Репяхова.

Фолловеры поддержали ее и оставили много умиленных комментариев.

  • Да, Катюша, Вы правы и вообще, Вы большая умничка!
  • Очень красивые и счастливые. Молодцы и не слушайте никого !!!
  • Гарна родина, щастя вам і достатку
  • Вы Чудесны. Вы прекрасны
  • Катюша, береги свое счастье, никому не позволяй разрушить его!!!
  • Супер мама, супер сыночка
  • Какой сладенький Мишутка
  • Чарівні
  • Катюша, какие красивые фотографии

Позднее девушка выложила еще одно фото в нарядном луке и поделилась, в чем для нее смысл Нового года.

Екатерина Репяхова простила мужа после громкой ссоры (instagram.com/repyahovakate)

"В этом смысл нового года — получить ещё один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть", - отметила Екатерина.

К слову, сейчас семейство вместе с сыном Мишей и мамой Кати уехали на запад Украины, где у Павлика запланированы концерты.

Напомним, ранее Репяхова призналась, чем закончился скандал с Павликом, и сделала объявление о судебном иске против бывшей жены Виктора Ларисы Созаевой.

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Виктор ПавликЕкатерина Репяхова