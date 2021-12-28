RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шанс пробачити: Репяхова розчулила сімейною ідилією з Павликом після сварки

Автор: Марина Настевич

Молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала кадри зі зворушливої сімейної фотосесії з чоловіком і маленьким сином Михайлом. Схоже, подружжя остаточно помирилося після гучної публічної сварки через конфлікт з колишньою дружиною артиста.

Знімками Репяхова поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зіркова пара разом з синочком позувала на тлі святкових новорічних декорацій. При цьому самі Катерина і Віктор наділи вишукані вечірні образи.

Так, блогер була в ніжно-рожевому атласному платті на бретелях, а співак в чорних брюках і білій сорочці. Вони ніжно обіймають один одного і щасливо посміхаються на камеру.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік зворушили сімейною ідилією (instagram.com/repyahovakate)

"Щастя - це те, що не купиш за гроші. Любов, взаєморозуміння і віра близьких в тебе. А ще вважаю, що ніхто не в змозі зробити нас щасливими, поки ми самі по собі нещасливі. Згодні?" - написала Репяхова.

Фолловери підтримали її і залишили багато розчулених коментарів.

  • Так, Катюша, ви маєте рацію і взагалі, ви велика розумничка!
  • Дуже красиві і щасливі. Молодці і не слухайте нікого!!!
  • Гарна родина, щастя вам і достатку
  • Ви Чудові. Ви прекрасні
  • Катюша, бережи своє щастя, нікому не дозволяй зруйнувати його!!!
  • Супер мама, супер синочка
  • Який солоденький Мишко
  • Чарівні
  • Катюша, які красиві фотографії

Пізніше дівчина виклала ще одне фото в ошатному луці і поділилася, в чому для неї сенс Нового року.

Катерина Репяхова пробачила чоловіка після гучної сварки (instagram.com/repyahovakate)

"У цьому сенс нового року - отримати ще один шанс, шанс пробачити. Зробити краще, зробити більше, дати більше, сильніше любити і не хвилюватися про те, що було б, а сприймати життя таким, як воно є", - зазначила Катерина.

До слова, зараз сімейство разом з сином Мішею і мамою Каті поїхали на захід України, де у Павлика заплановані концерти.

Нагадаємо, раніше Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павликом, і зробила оголошення про судовий позов проти колишньої дружини Віктора Лариси Созаєвої.

Читайте LITE в Google News
Виктор ПавликЕкатерина Репяхова