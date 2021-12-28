Шанс пробачити: Репяхова розчулила сімейною ідилією з Павликом після сварки

Молода дружина популярного українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова показала кадри зі зворушливої сімейної фотосесії з чоловіком і маленьким сином Михайлом. Схоже, подружжя остаточно помирилося після гучної публічної сварки через конфлікт з колишньою дружиною артиста.
Знімками Репяхова поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Зіркова пара разом з синочком позувала на тлі святкових новорічних декорацій. При цьому самі Катерина і Віктор наділи вишукані вечірні образи.
Так, блогер була в ніжно-рожевому атласному платті на бретелях, а співак в чорних брюках і білій сорочці. Вони ніжно обіймають один одного і щасливо посміхаються на камеру.
Катерина Репяхова і Віктор Павлік зворушили сімейною ідилією (instagram.com/repyahovakate)
"Щастя - це те, що не купиш за гроші. Любов, взаєморозуміння і віра близьких в тебе. А ще вважаю, що ніхто не в змозі зробити нас щасливими, поки ми самі по собі нещасливі. Згодні?" - написала Репяхова.
Фолловери підтримали її і залишили багато розчулених коментарів.
Пізніше дівчина виклала ще одне фото в ошатному луці і поділилася, в чому для неї сенс Нового року.
Катерина Репяхова пробачила чоловіка після гучної сварки (instagram.com/repyahovakate)
"У цьому сенс нового року - отримати ще один шанс, шанс пробачити. Зробити краще, зробити більше, дати більше, сильніше любити і не хвилюватися про те, що було б, а сприймати життя таким, як воно є", - зазначила Катерина.
До слова, зараз сімейство разом з сином Мішею і мамою Каті поїхали на захід України, де у Павлика заплановані концерти.
Нагадаємо, раніше Репяхова зізналася, чим закінчився скандал з Павликом, і зробила оголошення про судовий позов проти колишньої дружини Віктора Лариси Созаєвої.