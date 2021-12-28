Шанс пробачити: Репяхова розчулила сімейною ідилією з Павликом після сварки

Зіркова пара разом з синочком позувала на тлі святкових новорічних декорацій. При цьому самі Катерина і Віктор наділи вишукані вечірні образи.

Так, блогер була в ніжно-рожевому атласному платті на бретелях, а співак в чорних брюках і білій сорочці. Вони ніжно обіймають один одного і щасливо посміхаються на камеру.

Катерина Репяхова і Віктор Павлік зворушили сімейною ідилією (instagram.com/repyahovakate)

"Щастя - це те, що не купиш за гроші. Любов, взаєморозуміння і віра близьких в тебе. А ще вважаю, що ніхто не в змозі зробити нас щасливими, поки ми самі по собі нещасливі. Згодні?" - написала Репяхова.

Фолловери підтримали її і залишили багато розчулених коментарів.

Так, Катюша, ви маєте рацію і взагалі, ви велика розумничка!

Дуже красиві і щасливі. Молодці і не слухайте нікого!!!

Гарна родина, щастя вам і достатку

Ви Чудові. Ви прекрасні

Катюша, бережи своє щастя, нікому не дозволяй зруйнувати його!!!

Супер мама, супер синочка

Який солоденький Мишко

Чарівні

Катюша, які красиві фотографії

Пізніше дівчина виклала ще одне фото в ошатному луці і поділилася, в чому для неї сенс Нового року.

Катерина Репяхова пробачила чоловіка після гучної сварки (instagram.com/repyahovakate)

"У цьому сенс нового року - отримати ще один шанс, шанс пробачити. Зробити краще, зробити більше, дати більше, сильніше любити і не хвилюватися про те, що було б, а сприймати життя таким, як воно є", - зазначила Катерина.

До слова, зараз сімейство разом з сином Мішею і мамою Каті поїхали на захід України, де у Павлика заплановані концерти.