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Шнуровка и нескромный разрез: Кароль в коже соблазнила смелым образом за 14 560 грн

Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль кружит голову поклонникам чувственными фотосетами и часто демонстрирует соблазнительные наряды. Недавно она сменила имидж, обрезав густую челку и придала волосам новый оттенок. По словам певицы, ей нравится меняться и трансформироваться как внутренее, так и внешне.

Новый фотосет Тины в кожаном костюме стал тому ярким подтверждением, а фото и видео в эффектном образе она запостила в Instagram.

Тина выбрала комплект из эко-кожи цвета кэмел от украинского бренда BLAZY SHOWER, стоимостью 560 долларов (около 14 560 грн).

На звезде – пиджак-рубашка с большими накладными карманами и шнуровкой на спине, юбка-миди прямого кроя с высоким разрезом от бедра, декорированная пикантной шнуровкой. Украинская поп-дива дополнила свой лук изящными босоножками на шпильке с завязками вокруг щиколотки.

Скриншот: blazyshower.com

Тина предпочла естественный макияж в мягких природных тонах. В коротком ролике она эффектно дефилирует и игриво поправляет волосы и челку на камеру.

Поклонники Тины засыпали ее комплиментами и по достоинству оценили новый яркий образ своей любимицы.

  • Лучшая. Королева наша
  • Вы, как всегда, прекрасны!
  • Какая красивая
  • Шикарная
  • Завораживаешь своей красотой!
  • Какая вы клевая
  • Сводит меня с ума красиво
  • Великолепны, как всегда
  • Ты очаровательная

Напомним, что ранее Тина Кароль покорила растяжкой и удивила смелой позой в рамках нового соблазнительного фотосета. Она позировала в оригинальных колготах, боди и кожаном плаще.

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Тина Кароль