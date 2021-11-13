Шнуровка и нескромный разрез: Кароль в коже соблазнила смелым образом за 14 560 грн

Тина Кароль кружит голову поклонникам чувственными фотосетами и часто демонстрирует соблазнительные наряды. Недавно она сменила имидж, обрезав густую челку и придала волосам новый оттенок. По словам певицы, ей нравится меняться и трансформироваться как внутренее, так и внешне.
Новый фотосет Тины в кожаном костюме стал тому ярким подтверждением, а фото и видео в эффектном образе она запостила в Instagram.
Тина выбрала комплект из эко-кожи цвета кэмел от украинского бренда BLAZY SHOWER, стоимостью 560 долларов (около 14 560 грн).
На звезде – пиджак-рубашка с большими накладными карманами и шнуровкой на спине, юбка-миди прямого кроя с высоким разрезом от бедра, декорированная пикантной шнуровкой. Украинская поп-дива дополнила свой лук изящными босоножками на шпильке с завязками вокруг щиколотки.
Скриншот: blazyshower.com
Тина предпочла естественный макияж в мягких природных тонах. В коротком ролике она эффектно дефилирует и игриво поправляет волосы и челку на камеру.
Поклонники Тины засыпали ее комплиментами и по достоинству оценили новый яркий образ своей любимицы.
Напомним, что ранее Тина Кароль покорила растяжкой и удивила смелой позой в рамках нового соблазнительного фотосета. Она позировала в оригинальных колготах, боди и кожаном плаще.