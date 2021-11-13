Шнуровка и нескромный разрез: Кароль в коже соблазнила смелым образом за 14 560 грн

Тина выбрала комплект из эко-кожи цвета кэмел от украинского бренда BLAZY SHOWER, стоимостью 560 долларов (около 14 560 грн).

На звезде – пиджак-рубашка с большими накладными карманами и шнуровкой на спине, юбка-миди прямого кроя с высоким разрезом от бедра, декорированная пикантной шнуровкой. Украинская поп-дива дополнила свой лук изящными босоножками на шпильке с завязками вокруг щиколотки.

Скриншот: blazyshower.com

Тина предпочла естественный макияж в мягких природных тонах. В коротком ролике она эффектно дефилирует и игриво поправляет волосы и челку на камеру.

Поклонники Тины засыпали ее комплиментами и по достоинству оценили новый яркий образ своей любимицы.