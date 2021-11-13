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Шнурівка і нескромний розріз: Кароль в шкірі спокусила сміливим образом за 14 560 грн

Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль кружляє голову шанувальникам чуттєвими фотосетами і часто демонструє спокусливі вбрання. Нещодавно вона змінила імідж, обрізавши густий чубок і змінила відтінок волосся. За словами співачки, їй подобається змінюватися і трансформуватися як внутрішнє, так і зовні.

Новий фотосет Тіни в шкіряному костюмі став тому яскравим підтвердженням, а фото і відео в ефектному образі вона запостила в Instagram.

Тіна вибрала комплект з еко-шкіри кольору кемел від українського бренду BLAZY SHOWER, вартістю 560 доларів (близько 14 560 грн).

На зірці - піджак-сорочка з великими накладними кишенями і шнурівкою на спині, спідниця-міді прямого крою з високим розрізом від стегна, декорована пікантною шнурівкою. Українська поп-діва доповнила свій лук витонченими босоніжками на шпильці із зав'язками навколо щиколотки.

Скріншот: blazyshower.com

Тіна віддала перевагу натуральному макіяжу в м'яких природних тонах. У кроткому ролику вона ефектно дефілює і грайливо поправляє волосся і чубок на камеру.

Шанувальники Тіни засипали її компліментами і по достоїнству оцінили новий яскравий образ своєї улюблениці.

  • Краща. Королева наша
  • Ви, як завжди, прекрасні!
  • Яка красива
  • Шикарна
  • Заворожуєш своєю красою!
  • Яка ви кльова
  • Зводить мене з розуму красиво
  • Чудова, як завжди
  • Ти чарівна

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль підкорила розтяжкою і здивувала сміливою позою в рамках нового спокусливого фотосету. Вона позувала в оригінальних колготах, боді і шкіряному плащі.

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Тіна Кароль