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Почти Синди Кроуфорд: Лесю Никитюк в полупрозрачном купальнике сравнили с известной супермоделью

Автор: Lite

Украинская ведущая Леся Никитюк не раскрывает, кем занято ее сердце. Свое свободное время Леся проводит в компании любимого песика Рафика - и называет его меценатом.

Поклонники ведущей практически под каждым Лесиным постом в соцсети желают скорее найти свою вторую половинку. Мало того: Никитюк активно зазывают стать новой участницей шоу "Холостячка", кто знает, может, ее судьба поджидает Лесю именно там.

Что из этого выйдет, пока неизвестно. На данный момент Никитюк отдыхает на Мальдивах - и каждый день радует своих фолловеров снимками своей шикарной фигуры.

Поклонники Лесиного таланта давно оценили ее ноги и вообще формы. Так, фото, на котором Леся стоит в купальнике телесного цвета с черными вставками, вообще назвали "словно плакат из 90-х", похвалив Лесю за то, какая она получилась сочная.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

  • Ну что за божественное создание!
  • Купальник - огонь
  • Сочная, как модель с плакатов 90-х. По стилю Синди Кроуфорд напоминает
  • Леся Іванівна, ви, як завжди, прекрасна!
  • Шикарные ноги, Леся!

Напомним, недавно в своем микроблоге Никитюк показала одну из самых трендовых частей зимнего гардероба - яркую шубку.

Фишка такого наряда, помимо красоты, в том, что ни одно животное не пострадало ради фото в Instagram, потому что шубка - из искусственного материала.

Леся Никитюк выбрала шубу кислотно-салатового цвета и продемонстрировала, с чем ее лучше всего сочетать.

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Новости Украины отпускЛеся Никитюкведущая