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Майже Сінді Кроуфорд: Лесю Никитюк у напівпрозорому купальнику порівняли з відомою супермоделлю

Автор: Lite

Українська ведуча Леся Нікітюк не розкриває, хто вкрав її серце. Свій вільний час Леся проводить в компанії улюбленого песика Рафіка - і називає його меценатом.

Шанувальники ведучої практично під кожним Лесіним постом у соцмережі бажають їй швидше знайти свою другу половинку. Мало того: Никитюк активно зазивають стати новою учасницею шоу "Холостячка", хто знає, може, її доля чекає Лесю саме там.

Що з цього вийде, поки невідомо. На даний момент Никитюк відпочиває на Мальдівах - і кожен день радує своїх фоловерів знімками своєї шикарної фігури.

Шанувальники Лесиного таланту давно оцінили її ноги і взагалі форми. Так, фото, на якому Леся стоїть в купальнику тілесного кольору з чорними вставками, взагалі назвали а-ля "плакатом з 90-х", похваливши Лесю за те, яка вона соковита.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

  • Ну що за божественне створіння!
  • Купальник - вогонь
  • Соковита, як модель з плакатів 90-х. За стилем - Сінді Кроуфорд нагадує
  • Леся Іванівна, ви, як завжди, прекрасна!
  • Шикарні ноги, Леся!

Нагадаємо, нещодавно у своєму мікроблозі Никитюк показала одну з найбільш трендових частин зимового гардероба - яскраву шубку.

Фішка такого наряду, крім краси, у тому, що жодна тварина не постраждала заради фото в Instagram, тому що шубка - зі штучного матеріалу.

Леся Нікітюк вибрала шубу кислотно-салатового кольору і продемонструвала, з чим її краще за усього поєднувати.

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Новини України отпускЛеся Нікітюкведущая