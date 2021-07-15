Сказочно красива: 63-летняя Шэрон Стоун в роскошном платье покорила Канны

Шэрон появилась на красной дорожке в голубом платье Dolce & Gabbana со спущенной линией плеч и пышной шифоновой юбкой, украшенной крупными цветами разных оттенков. Дополнили лук массивные серьги и кольцо в виде цветка из камней от Chopard.

Волосы Стоун взъерошили, уложив их в дерзкую укладку, а макияж выполнили в ярких тонах, подчеркнув совершенные черты лица. Стоит ли говорить, что появление Шэрон на премьере Ильдико Эньеди "История моей жены" вызвало шквал эмоций фанатов по всему миру. Образ звезды по праву считается одним из самых эффектных в этом году.

Шэрон Стоун на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/sharonstone)

Кстати, в этом году актриса прибыла на фестиваль не просто в качестве почетной гостьи. Она будет ведущей гала-ужина Американского фонда исследования СПИДа amfAR, который состоится 16 июля. Здесь по традиции проведут благотворительный аукцион, лоты которого - возможность провести время в компании звезд мировых масштабов.