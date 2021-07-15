Казково красива: 63-річна Шерон Стоун в розкішній сукні підкорила Канни

Шерон з'явилася на червоній доріжці в блакитній сукні Dolce & Gabbana зі спущеною лінією плечей і пишною шифоновою спідницею, прикрашеною великими квітами різних відтінків. Доповнили аутфіт масивні сережки і кільце у вигляді квітки з каменів від Chopard.

Волосся Стоун скуйовдили, уклавши їх в зухвалу укладку, а макіяж виконали в яскравих тонах, підкресливши досконалі риси обличчя. Чи варто говорити, що поява Шерон на прем'єрі Ільдіко Еньеді "Історія моєї дружини" викликала шквал емоцій фанатів по всьому світу. Образ зірки по праву вважається одним з найефектніших в цьому році.

Шерон Стоун на Каннському кінофестивалі (фото: instagram.com/sharonstone)

До речі, в цьому році актриса прибула на фестиваль не просто в якості почесної гості. Вона буде ведучою гала-вечері американського фонду дослідження СНІДу amfAR, який відбудеться 16 липня. Тут за традицією проведуть благодійний аукціон, лоти якого - можливість провести час у компанії зірок світових масштабів.