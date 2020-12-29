Чем скромнее - тем моднее: Андре Тан рассказал, в чем встречать Новый год, чтобы задобрить Быка

Андре Тан уже успел всех "нарядить" на целую зиму вперед: какие шапки носить, какие наряды не стоит выбирать для корпоратива, если не хотите опозориться перед коллегами.

Есть у известного украинского дизайнера также советы по поводу свитеров: какой модели место в нашем шкафу, а какой модели лучше оставаться в магазине, так как она давно не в тренде.

А теперь, за несколько дней до Нового года, хозяином которого будет Бык, Андре рассказал, как нарядиться на праздник, чтобы его "задобрить".

Правило "чем скромнее, тем моднее"

Бычок - практичное животное, поэтому не любит бриллиантов и лишнего блеска: придется прятать драгоценности в шкатулку до лучших времен. А вот металлическое мерцание порадует Быка: разбавьте свой наряд клатчем с пайетками или же длинной моносерьгой (будет в тренде весь следующий год!).

Правило "как же прекрасен бархат"

Это просто хитяра новогодней ночи! Выбирай, что душе угодно: комбинезон, юбка, блуза. Мой фаворит - ассиметричное платье с одним открытым плечом (чтобы суженый-ряженый в него целовал!). Важный нюанс: при выборе бархата важна идеальная посадка. Если будут собираться складки, пара лишних килограмм вам обеспечены!



Правило "элегантность с комфортом"

Не будем кривить душой, половину 2020 года мы провели в пижаме. Почему бы не встретить так и Новый год? Обратите внимание на плотность ткани: она не должна быть слишком тонкой. И еще, лучше сторониться новогодних принтов.

Правило "современная снежинка"

Детские платья обычно щедро украшают дождиком и добавляют километр фатина. Сейчас все должно быть удобно и стильно: стрейч ткань и, по желанию, грубая или спортивная обувь.



Правило "найди свою любовь"

Ключевой цвет Нового года - белоснежный. Тот, кто наденет белый цвет на праздник, встретит свою половинку в 2021 году! Это я вам обещаю!



Андре Тан обещает всем любовь (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Запретный список

Все оттенки красного и "хищные" принты раздражают Быка! Так что модное "леопардовое" платье и эффектный наряд цвета пламени пусть пока остаются в гардеробе - их время еще придет.

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