Чим скромніше - тим модніше: Андре Тан розповів, у чому зустрічати Новий рік, щоб задобрити Бика

Андре Тан вже встиг всіх "нарядити" на цілу зиму вперед: які шапки носити, які вбрання не варто вибирати для корпоративу, якщо не хочете зганьбитися перед колегами.

Є у відомого українського дизайнера також поради з приводу светрів: якої моделі місце в нашому шафі, а яку модель краще залишити в магазині, бо вона давно не в тренді.

А тепер, за кілька днів до Нового року, господарем якого буде Бик, Андре розповів, як вбратися на свято, щоб "задобрити" цей символ.

Правило "чим скромніше, тим модніше"

Бичок - практична тварина, тому не любить діамантів та зайвого блиску: доведеться ховати коштовності в скриньку до кращих часів. А ось металеве мерехтіння порадує Бика: розбавте свій наряд клатчем з паєтками або ж довгою моносерьгою (буде у тренді весь наступний рік!).

Правило "як же прекрасний оксамит"

Це просто хитяра новорічної ночі! Вибирай, що душі завгодно: комбінезон, спідниця, блуза. Мій фаворит - асиметричне плаття з одним відкритим плечем (щоб суджений-ряджений в нього цілував!). Важливий нюанс: при виборі оксамиту важлива ідеальна посадка. Якщо будуть збиратися складки, пара зайвих кілограм вам забезпечені!



Правило "елегантність з комфортом"

Не будемо кривити душею, половину 2020 року ми провели в піжамі. Чому б не зустріти так і Новий рік? Зверніть увагу на щільність тканини: вона не повинна бути дуже тонкою. І ще, краще триматися осторонь новорічних принтів.

Правило "сучасна сніжинка"

Дитячі сукні зазвичай щедро прикрашають дощиком і додають кілометр фатину. Зараз все повинно бути зручно і стильно: тканина стрейч і, за бажанням, грубе або спортивне взуття.



Правило "знайди свою любов"

Ключовий колір Нового року - білосніжний. Той, хто одягне білий колір на свято, зустріне свою половинку в 2021 році! Це я вам обіцяю!



Андре Тан обіцяє всім любов (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Заборонений список

Усі відтінки червоного і "хижі" принти дратують Бика! Так що модне "леопардова" сукню і ефектний наряд кольору полум'я хай поки залишаються в гардеробі - їх час ще прийде.

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