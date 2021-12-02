Слава Каминская с роскошным декольте удивила новой внешностью: "Мне идет?"

Так, Слава позировала у зеркала в синем костюме, состоящем из украшенного блестками топа, а также атласного низа и пиджака, который она лишь набросила на плечи.

Откровенное декольте выгодно подчеркнуло пышный бюст звезды, а оголенный живот позволяет полюбоваться на ее тонкую талию.

Кроме того, в глаза бросаются изменения во внешности Каминской - она предстала с новой прической с челкой. Яркий макияж и серьги-висюльки завершают эффектный лук певицы.

Слава Каминская поразила изменениями во внешности (фото: instagram.com/babaslavka)

"Третья съёмка за день. Какой ваш любимый цвет? Мне идёт?" - подписала фото исполнительница.

Фолловеры поспешили заверить Славу, что и наряд и новая прическа ей очень к лицу.