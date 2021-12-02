Слава Камінська з розкішним декольте здивувала новою зовнішністю: "Мені пасує?"

Так, Слава позувала біля дзеркала в синьому костюмі, що складається з прикрашеного блискітками топа, а також атласного низу і піджака, який вона лише накинула на плечі.

Відверте декольте вигідно підкреслило пишний бюст зірки, а оголений живіт дозволяє помилуватися на її тонку талію.

Крім того, в очі кидаються зміни в зовнішності Камінської - вона постала з новою зачіскою з чубчиком. Яскравий макіяж і сережки-висюльки завершують ефектний лук співачки.

Слава Камінська вразила змінами в зовнішності (фото: instagram.com/babaslavka)

"Третя зйомка за день. Який ваш улюблений колір? Мені пасує?" - підписала фото виконавиця.

Фолловери поспішили запевнити Славу, що і наряд і нова зачіска їй дуже до лиця.