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Слава Камінська з розкішним декольте здивувала новою зовнішністю: "Мені пасує?"

Автор: Марина Настевич

Слава Камінська не перестає дивувати своїх шанувальників. Після повернення з ОАЕ, де співачка відпочила з сином і донькою, вона вже встигла засвітитися в обіймах колишнього чоловіка і підігріти чутки про їх можливе возз'єднання. А на новому фото зірка постала зі зміненою зовнішністю.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ефектний знімок в яскравому вбранні.

Так, Слава позувала біля дзеркала в синьому костюмі, що складається з прикрашеного блискітками топа, а також атласного низу і піджака, який вона лише накинула на плечі.

Відверте декольте вигідно підкреслило пишний бюст зірки, а оголений живіт дозволяє помилуватися на її тонку талію.

Крім того, в очі кидаються зміни в зовнішності Камінської - вона постала з новою зачіскою з чубчиком. Яскравий макіяж і сережки-висюльки завершують ефектний лук співачки.

Слава Камінська вразила змінами в зовнішності (фото: instagram.com/babaslavka)

"Третя зйомка за день. Який ваш улюблений колір? Мені пасує?" - підписала фото виконавиця.

Фолловери поспішили запевнити Славу, що і наряд і нова зачіска їй дуже до лиця.

  • Однозначно пасує! Шикарна!
  • Дуже навіть...дуже незвично і креативно
  • Богиня!
  • Дуже класно
  • Красуня при будь-якому розкладі
  • Дуже красива
  • Як завжди чудова
  • Славуся сладуся!
  • Думала Леся
  • Королівський синій
  • Так...Слава...такий колір тобі дуже навіть до лиця
  • Вам дуже круто з такою чубчиком, супер виглядаєте!
  • Вам дуже йде, нереально красива
  • Шикарна!
  • Зачіска пасує

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська дала свіже інтерв'ю для програми "Слава+" і розповіла свою версію конфлікту з екс-колегою по дуету "НеАгели" Вікторією Смеюхою. Співачка також відповіла, чи дійсно била колишню співробітницю.

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Слава Камінська