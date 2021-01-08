Слепила из того, что было: Леся Никитюк показала фолловерам любимого мецената

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк недавно призналась, что живет с меценатом. Леся рассказала, что ее любимец получил крутую работу - и имеет все шансы стать настоящей звездой.

Правда, несмотря на это признание, Лесю все равно зазывают стать участницей шоу "Холостячка".

Все дело в том, что ни для кого не секрет: меценатом оказался ее пес Рафик. Именно с ним Леся устроила настоящие зимние развлечения: ведущая слепила милого снеговика.

Фолловеры оценили шутку Никитюк - и засыпали ее лайками и комментариями. Правда, они очень удивились, где Леся вообще нашла снег для своего творения. Но ответом вполне может стать подпись Никитюк к своему посту.

"Я тебя слепила из того, что было", - написала ведущая.

Снеговик быстро начал таять, так как на улице, видимо, плюсовая погода, что заметно и по наряду ведущей: в халате и с полотенцем на голове, только после душа, знаменитости явно не холодно на улице.

Белоснежный Рафик, который, как оказалось, скоро станет самым настоящим меценатом, тоже вышел развлечься со своей хозяйкой. Только песик не лепил снеговика, а вытащил себе нос-морковку Лесиного изваяния.

Леся Никитюк (фото, видео: instagram.com/lesia_nikituk/)

Напомним, что модница Леся Никитюк часто делится своими стильными луками в новых веща: то шубки, то джинсы, то платья. Недавно она продемонстрировала одну из самых трендовых частей гардероба. Пригодится холодной зимой каждой украинке!