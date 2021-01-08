Зліпила з того, що було: Леся Нікітюк показала фоловерам улюбленого мецената

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк нещодавно зізналася, що живе з меценатом. Леся розповіла, що її улюбленець отримав круту роботу - і має всі шанси стати справжньою зіркою.

Правда, незважаючи на це визнання, Лесю все одно закликають стати учасницею шоу "Холостячка".

Вся справа в тому, що ні для кого не секрет: меценатом виявився її пес Рафік. Саме з ним Леся влаштувала справжні зимові розваги: ведуча зліпила милого сніговика.

Фолловери оцінили жарт Нікітюк - і засипали її лайками та коментарями. Правда, вони дуже здивувалися, де Леся взагалі знайшла сніг для свого творіння. Але відповіддю цілком може стати підпис Никитюк до свого посту.

"Я тебе зліпила з того, що було", - написала ведуча.

Сніговик швидко почав танути, так як на вулиці, мабуть, плюсова погода, що помітно і з наряду ведучої: в халаті і з рушником на голові, тільки після душу, знаменитості явно не холодно на вулиці.

Білосніжний Рафік, який, як виявилося, скоро стане справжнім меценатом, теж вийшов розважитися зі своєю господинею. Тільки песик не ліпив сніговика, а витягнув собі ніс-морквину Лесиної "статуї".

Леся Нікітюк (фото, відео: instagram.com/lesia_nikituk/)

Нагадаємо, що модниця Леся Нікітюк часто ділиться своїми стильними луками в нових речаз: то шубки, то джинси, то сукні. Нещодавно вона продемонструвала одну з найбільш трендових частин гардеробу. Нагоді холодною зимою кожної українці!