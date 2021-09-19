Все слова перепутались в голове: участник "Холостячки 2" рассказал о знакомстве с Огневич

В пятницу, 17 сентября на канале СТБ состоялась долгожданная премьера 2-го сезона романтического реалити "Холостячка" со Златой Огневич. Сердце красавицы певицы пришли покорять мужчины из разных сфер и профессий, а вот остаться в проекте после первого знакомства удалось не всем. Бизнесмен из Хмельницкого Олег Плахотнюк попал в число 16 счастливчиков, которые продолжат участие в шоу.
На своей странице в Instagram 41-летний мужчина рассказал о знакомстве со Златой, своем подарке и эмоциях, что его обуревали.
Отметим, что Олег, который также является владельцем собственного фитнес-клуба, а в прошлом - профессиональный игрок в регби, появился перед Огневич в белоснежном костюме и с роскошным букетом цветов, а также еще одним подарком.
Как признался мужчина, перед встречей с "Холостячкой" он очень волновался и все слова спутались в его голове, однако он все смог взять себя в руки.
"Хочу поделиться с вами всеми нюансами своего знакомства со Златой Огневич, так как многое не вошло в эфир, а я хотел бы эти моменты ещё раз разделить с вами. Итак, вы меня спрашивали - почему я с чемоданом? Все просто - я буквально несколько часов назад прилетел из Доминиканы… С аэропорта сразу на встречу. Отсюда мой загар. Кстати, в солярии был последний раз в 2008, это зло, сам не хожу и вам не советую. Сказать, что было волнение - это значит ничего не сказать…" - поделился Плахотнюк.
Претендент на сердце Златы справился с волнением и не ударил в грязь лицом перед девушкой.
"С одной стороны было страшно, ведь это сама Злата Огневич, а с другой стороны очень хотелось уже наконец познакомиться. Пока шёл от машины к альтанке со Златой, был как в тумане.. все слова, которые хотел сказать, перепутались в голове. "Да, так сильно я ещё никогда не переживал" - промелькнуло у меня в голове (наивный, подумал бы я сейчас). Я взял себя в руки, с мыслями о том, что Злата хоть и Звезда, но с другой стороны обычный человек, симпатичная девушка. Я взял себя в руки и смело шагнул под прицелы камер", - рассказал бизнесмен.
Также он раскрыл свое первое впечатление от встречи с певицей.
"Уже даже на расстоянии я увидел, что Злата в роскошном, но очень коротком платье. Выглядела она просто потрясающе. Подошедши, я представился, сделал ей комплимент, и сказал что у нас с ней много общего. Она была в лёгком замешательстве - не часто такое услышишь от мужчины за 5 минут знакомства", - отметил Олег.
Рассказал предприниматель и о своих подарках для "Холостячки".
"Кроме роскошного букета цветов, я подарил Злате шляпку от известного украинского дизайнера Руслана Багинского (я думаю, все замечали, как Злата любит такой головной убор), она была в восторге - "Именно такую шляпку я и хотела", сказала она (бинго). И тут чувствую, мне стало легче. Я очень доволен знакомством, мне показалось что все прошло хорошо, и Злата меня запомнила. Тем более она такая …огонь. Я проследовал в общий зал… И если бы я сейчас знал, что меня там ждёт...", - заинтриговал участник шоу.
Олег Плахотнюк пришел на знакомство с "Холостячкой" в белом костюме и с букетом цветов (фото: instagram.com/superolegodessa)
Что ж, Злата действительно осталась впечатлена и мужчина продолжит борьбу за ее сердце.
Отметим, что 41-летний Олег Плахотнюк был дважды женат и воспитывает двух дочерей от разных браков. Со своими бывшими женами он поддерживает хорошие отношения.
Напомним, ранее участник "Холостячки 2" рассказал об особом неожиданном подарке для Огневич, который он сделал своими руками.