Все слова перепутались в голове: участник "Холостячки 2" рассказал о знакомстве с Огневич

Отметим, что Олег, который также является владельцем собственного фитнес-клуба, а в прошлом - профессиональный игрок в регби, появился перед Огневич в белоснежном костюме и с роскошным букетом цветов, а также еще одним подарком.

Как признался мужчина, перед встречей с "Холостячкой" он очень волновался и все слова спутались в его голове, однако он все смог взять себя в руки.

"Хочу поделиться с вами всеми нюансами своего знакомства со Златой Огневич, так как многое не вошло в эфир, а я хотел бы эти моменты ещё раз разделить с вами. Итак, вы меня спрашивали - почему я с чемоданом? Все просто - я буквально несколько часов назад прилетел из Доминиканы… С аэропорта сразу на встречу. Отсюда мой загар. Кстати, в солярии был последний раз в 2008, это зло, сам не хожу и вам не советую. Сказать, что было волнение - это значит ничего не сказать…" - поделился Плахотнюк.

Претендент на сердце Златы справился с волнением и не ударил в грязь лицом перед девушкой.

"С одной стороны было страшно, ведь это сама Злата Огневич, а с другой стороны очень хотелось уже наконец познакомиться. Пока шёл от машины к альтанке со Златой, был как в тумане.. все слова, которые хотел сказать, перепутались в голове. "Да, так сильно я ещё никогда не переживал" - промелькнуло у меня в голове (наивный, подумал бы я сейчас). Я взял себя в руки, с мыслями о том, что Злата хоть и Звезда, но с другой стороны обычный человек, симпатичная девушка. Я взял себя в руки и смело шагнул под прицелы камер", - рассказал бизнесмен.

Также он раскрыл свое первое впечатление от встречи с певицей.

"Уже даже на расстоянии я увидел, что Злата в роскошном, но очень коротком платье. Выглядела она просто потрясающе. Подошедши, я представился, сделал ей комплимент, и сказал что у нас с ней много общего. Она была в лёгком замешательстве - не часто такое услышишь от мужчины за 5 минут знакомства", - отметил Олег.

Рассказал предприниматель и о своих подарках для "Холостячки".

"Кроме роскошного букета цветов, я подарил Злате шляпку от известного украинского дизайнера Руслана Багинского (я думаю, все замечали, как Злата любит такой головной убор), она была в восторге - "Именно такую шляпку я и хотела", сказала она (бинго). И тут чувствую, мне стало легче. Я очень доволен знакомством, мне показалось что все прошло хорошо, и Злата меня запомнила. Тем более она такая …огонь. Я проследовал в общий зал… И если бы я сейчас знал, что меня там ждёт...", - заинтриговал участник шоу.

Олег Плахотнюк пришел на знакомство с "Холостячкой" в белом костюме и с букетом цветов (фото: instagram.com/superolegodessa)

Что ж, Злата действительно осталась впечатлена и мужчина продолжит борьбу за ее сердце.

Отметим, что 41-летний Олег Плахотнюк был дважды женат и воспитывает двух дочерей от разных браков. Со своими бывшими женами он поддерживает хорошие отношения.

Олег поборется за сердце Златы Огневич в числе других 16 участников (фото: instagram.com/holostyakstb)