Всі слова переплуталися в голові: учасник "Холостячки 2" розповів про знайомство з Огневич

У п'ятницю, 17 вересня на каналі СТБ відбулася довгоочікувана прем'єра 2-го сезону романтичного реаліті "Холостячка" зі Златою Огневич. Серце красуні співачки прийшли підкорювати чоловіки з різних сфер і професій, а ось залишитися в проекті після першого знайомства вдалося не всім. Бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк потрапив до числа 16 щасливчиків, які продовжать участь у шоу.
На своїй сторінці в Instagram 41-річний чоловік розповів про знайомство зі Златою, свій подарунок та емоції, що його охоплювали.
Відзначимо, що Олег, який також є власником власного фітнес-клубу, а в минулому - професійний гравець в регбі, з'явився перед Огневич в білосніжному костюмі і з розкішним букетом квітів, а також ще одним подарунком.
Як зізнався чоловік, перед зустріччю з "Холостячкою" він дуже хвилювався і всі слова сплуталися в його голові, проте він все зміг взяти себе в руки.
"Хочу поділитися з вами всіма нюансами свого знайомства зі Златою Огневич, так як багато чого не увійшло в ефір, а я хотів би ці моменти ще раз розділити з вами. Отже, ви мене запитували - чому я з валізою? Все просто - я буквально кілька годин тому прилетів з Домінікани... з аеропорту відразу на зустріч. Звідси мій загар. До речі, в солярії був останній раз в 2008, це зло, сам не ходжу і вам не раджу. Сказати, що було хвилювання - це означає нічого не сказати..." - поділився Плахотнюк.
Претендент на серце Злати впорався з хвилюванням і не вдарив у бруд обличчям перед дівчиною.
"З одного боку було страшно, адже це сама Злата Огневич, а з іншого боку дуже хотілося вже нарешті познайомитися. Поки йшов від машини до альтанки зі Златою, був як в тумані.. всі слова, які хотів сказати, переплуталися в голові. "Так, так сильно я ще ніколи не переживав" - промайнуло у мене в голові (наївний, подумав би я зараз). Я взяв себе в руки, з думками про те, що Злата хоч і зірка, але з іншого боку звичайна людина, симпатична дівчина. Я взяв себе в руки і сміливо ступив під приціли камер", - розповів бізнесмен.
Також він розкрив своє перше враження від зустрічі зі співачкою.
"Вже навіть на відстані я побачив, що Злата в розкішній, але дуже короткій сукні. Виглядала вона просто приголомшливо. Підійшовши, я представився, зробив їй комплімент, і сказав що у нас з нею багато спільного. Вона була в легкому замішанні - не часто таке почуєш від чоловіка за 5 хвилин знайомства", - зазначив Олег.
Розповів підприємець і про свої подарунки для "Холостячки".
"Крім розкішного букета квітів, я подарував Златі капелюшок від відомого українського дизайнера Руслана Багінського (я думаю, всі помічали, як Злата любить такий головний убір), вона була в захваті - "саме такий капелюшок я і хотіла", сказала вона (бінго). І тут відчуваю, мені стало легше. Я дуже задоволений знайомством, мені здалося що все пройшло добре, і Злата мене запам'ятала. Тим більше вона така ... вогонь. Я пройшов в загальний зал ... і якби я зараз знав, що мене там чекає...", - заінтригував учасник шоу.
Олег Плахотнюк прийшов на знайомство з "Холостячкою" в білому костюмі і з букетом квітів (фото: instagram.com/superolegodessa)
Що ж, Злата дійсно залишилася вражена і чоловік продовжить боротьбу за її серце.
Зазначимо, що 41-річний Олег Плахотнюк був двічі одружений і виховує двох дочок від різних шлюбів. Зі своїми колишніми дружинами він підтримує хороші відносини.
Нагадаємо, раніше учасник "Холостячки 2" розповів про особливий несподіваний подарунок для Огневич, який він зробив своїми руками.