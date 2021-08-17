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Словно подруги: 47-летняя Кейт Мосс с 18-летней дочерью покорили сеть пляжными фото

Автор: RBC.UA

Культовая модель Кейт Мосс попалась на снимки папарацци во время отдыха с 18-летней дочерью Лилой. Звездная мама и ее юная дочь, которая успешно следует по ее стопам, засветились на Ибице.

Обе они выглядят роскошно, чем просто покорили фанатов.

47-летняя Кейт Мосс часто отдыхает со своей 18-летней дочерью Лилой Грейс. Впрочем, как и работает. Отношения между ними самые доверительные и порой во время совместных выходов в свет они кажутся подругами. Так было и в этот раз.

Кейт Мосс с дочерью в Испании (фото: скрин instagram.com/we.columnists)

Кейт и Лила засняты во время пляжного отдыха. Девушка надела для прогулки легкий сарафан на бретельках, под которым было видно белый купальник. А Кейт Мосс идет по улице в стильном черном купальнике с широким поясом. Обе дополнили луки плетеными сумками, босоножками-вьетнамками, а также похожими подвесками. И обе покорили сеть своей стройностью и красотой.

К слову, на Ибицу звезда отправилась не только ради отдыха. В выходные здесь прошла свадьба манекенщика Джордана Барретта, с которым Кейт связывает давняя дружба. Ранее моделям приписывали роман, но позже выяснилось, что Джордан - гей, а узами брака он связал себя со своим коллегой и возлюбленным Фернандо Касабланкасом. А вот с кем сейчас встречается сама Кейт, неизвестно. Ранее Мосс была в отношениях с фотографом Николаем фон Бисмарком на 13 лет моложе себя. Но пара уже давно перестала появляться на публике вместе.

Также мы писали об еще одной звездной дочери, которая покорила мир. 20-летняя Айрис Лоу показала, как сочетать сразу два модных принта.

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