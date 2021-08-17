Немов подруги: 47-річна Кейт Мосс з 18-річною дочкою підкорили мережу пляжними фото

47-річна Кейт Мосс часто відпочиває зі своєю 18-річною дочкою Лілою Грейс. Проте, як і працює. Відносини між ними просто чудові і часом під час спільних виходів у світ вони здаються подругами. Так було і цього разу.

Кейт Мосс з дочкою в Іспанії (фото: скрін instagram.com/we.columnists)

Кейт і Ліла зняті під час пляжного відпочинку. Дівчина одягла для прогулянки легкий сарафан на бретельках, під яким було видно білий купальник. А Кейт Мосс йде по вулиці в стильному чорному купальнику з широким поясом. Обидві доповнили луки плетеними сумками, босоніжками-в'єтнамками, а також схожими підвісками. І обидві підкорили мережу своєю стрункістю і красою.

До слова, на Ібіцу зірка вирушила не тільки заради відпочинку. У вихідні тут пройшло весілля манекенника Джордана Барретта, з яким Кейт пов'язує давня дружба. Раніше моделям приписували роман, але пізніше з'ясувалося, що Джордан - гей, а узами шлюбу він пов'язав себе зі своїм колегою і коханим Фернандо Касабланкасом. А ось з ким зараз зустрічається сама Кейт, невідомо. Раніше Мосс була у стосунках з фотографом Миколою фон Бісмарком на 13 років молодше себе. Але пара вже давно перестала з'являтися на публіці разом.