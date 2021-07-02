Смело! Ольга Фреймут ошеломила постельным фото в кружевном боди

Ольгу Фреймут поклонники привыкли видеть всегда сдержанной и подчеркнуто элегантной, а ее светские манеры – пример для подражания. Ведущая выдала книгу по этикету, а на странице в соцсети снимает короткие обучающие роики, где рассказывает, как правильно себя вести в той или иной ситуации, порой, даже щекотоливой. И вот чего не ожидали увидеть подписчики Ольги на ее странице, так это смелых фото. И ведущая их приятно удивил.
Она опубликовала в Instagram постельное фото из отеля.
Ольга предстала в непривычном для себя образе – она позирует в черном боди с белоснежным кружевом на постели. Откровенный элемент гардероба с внушительным декольте идельно сел по фигуре ведущей. Она дополнила лук многослойными жемчужными бусами, трендовой массивной цепочкой и украшением с небольшим кулоном. Ольга собрала волосы сзади и предпочла ограничиться нежным макияжем.
"Життя в готелях. Ідеальне життя", - коротко констатировала Ольга.
Ольга показала смелое фото из отельного номера (фото: instagram.com/freimutolia)
Откровенное фото удивило поклонников ведущей, ведь они привыкли всегда видеть ее в сдержанных и элегантных луках. Они не удержались от комплиментов.
Напомним, что ранее Ольга Фреймут вспомнила о том, как ей пришлось нелегко в статусе матери-одиночки и высказалась о критериях настоящего мужчины.