Сміливо! Ольга Фреймут приголомшила постільним фото в мереживному боді

Ольга постала в незвичному для себе образі - вона позує в чорному боді з білосніжним мереживом на ліжку. Відвертий елемент гардеробу зі значним декольте ідельно сів по фігурі ведучої. Вона доповнила лук багатошаровими перловими намистом, трендовом масивним ланцюжком і прикрасою з невеликим кулоном. Ольга зібрала волосся ззаду і вирішила обмежитися ніжним макіяжем.

"Життя в готелях. Ідеальне життя", - коротко констатувала Ольга.

Ольга показала сміливе фото з готельного номера (фото: instagram.com/freimutolia)

Відверте фото здивувало шанувальників ведучої, адже вони звикли завжди бачити її в стриманих і елегантних луках. Вони не втрималася від компліментів.