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Сміливо! Ольга Фреймут приголомшила постільним фото в мереживному боді

Автор: Styler

Ольгу Фреймут шанувальники звикли бачити завжди стриманою і підкреслено елегантною, а її світські манери – приклад для наслідування. Ведуча видала книгу з етикету, а на сторінці в соцмережі знімає короткі навчальні роїки, де розповідає, як правильно себе вести у тій чи іншій ситуації, часом, навіть незручній. І ось чого не очікували побачити підписники Ольги на її сторінці, так це сміливих фото. І ведуча їх приємно здивував.

Вона опублікувала в Instagram постільне фото з готелю.

Ольга постала в незвичному для себе образі - вона позує в чорному боді з білосніжним мереживом на ліжку. Відвертий елемент гардеробу зі значним декольте ідельно сів по фігурі ведучої. Вона доповнила лук багатошаровими перловими намистом, трендовом масивним ланцюжком і прикрасою з невеликим кулоном. Ольга зібрала волосся ззаду і вирішила обмежитися ніжним макіяжем.

"Життя в готелях. Ідеальне життя", - коротко констатувала Ольга.

Ольга показала сміливе фото з готельного номера (фото: instagram.com/freimutolia)

Відверте фото здивувало шанувальників ведучої, адже вони звикли завжди бачити її в стриманих і елегантних луках. Вони не втрималася від компліментів.

  • Ого, нічого собі
  • Ого, Оля, сміливо
  • Красива
  • Мила
  • Ви, як завжди, чарівна
  • Краса, жіночність, сексуальність!
  • Добре виглядаєте
  • В раю, гармонія
  • Ваші прикраси супер

Нагадаємо, що раніше Ольга Фреймут згадала про те, як їй довелося нелегко в статусі матері-одиначки і висловилася про критерії справжнього чоловіка.

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Ольга Фреймут