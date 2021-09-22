Соблазнительная бунтарка: Рианна показала горячие фото в умопомрачительном платье

Певица, бизнесвумен и самая богатая девушка в музыкальной индустрии Рианна продолжает эпатировать публику. Звезда представила новый тизер показа собственного бельевого бренда Savage x Fenty, который состоится 24 сентября.

В своем блоге она также показала свой лук , в котором предстанет в съемке.

"Мое настроение, когда сдала финальный монтаж", - написала Рианна под кадрами, на которых позирует в полупрозрачном серебристом платье, которое едва прикрывало ее тело. 33-летняя знаменитость сделала снимки с разных ракурсов, что помогло во всей красе продемонстрировать ее фигуру. Дополнили откровенный наряд золотая цепочка с кулоном, крупные серьги и яркий макияж.

Также Рианна выложила на своей странице ролик-презентацию. Благодаря которому поклонникам марки открылись некоторые секреты будущего шоу. На данный момент известно, что в показе примут участие Эмили Ратаковски, Джоан Смоллс, Алек Век, экс-"ангелы" Victoria's Secret Бехати Принслу и сестры Хадид.

Рианна в прозрачном платье (фото: instagram.com/badgalriri)