Совсем другая любовь: Анастасия Приходько показала старших детей и сделала признание

Так, на фото Гордей сидит у мамы на коленях и они нежно трутся носами друг о друга.

Анастасия призналась, что любовь к сыновьям несколько отличается от той, что она испытывает к дочери.

Анастасия Приходько очаровала фото с 5-летним сыном Гордеем (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Сыновья это совсем другие эмоции, совсем другая любовь, совсем другие чувства!!! Теперь у меня мальчик и мальчик!!! Расскажите, какие чувства у Вас, к дочке и сыночку, чем отличаются? Любовь одна! А вот чувства другие", - поделилась многодетная мама.

Она также опубликовала забавные и милые фото с дочкой Нанной, на которых та еще совсем малышка. Исполнительница рассказала, как воспитывает свою девочку - по ее мнению, она должна уметь как можно больше и быть самостоятельной.

Анастасия Приходько показала архивные фото с дочкой Нанной (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Воспитание девочек!!! Это наверно постоянные переживания за все, надо учить труду, самостоятельности, умению обходится в быту, быть хорошей хозяйкой. Я не из тех кто говорит "для девочки главное выйти замуж!" Но если она ничего не умеет, что это будет? Я свою принцессу учу всему, и могу сказать что она отличный помощник в свои 11 лет! А главное что я учу, так это чтоб сбывались ее мечты, она добивалась поставленных целей, была доброй к окружающим и никогда не плакала по пустякам, и не давала себя в обиду! Девочки это совсем другая любовь, более трепетная, ответственная, ибо девочки это твоё отражение в будущем! И от тебя зависит, какая у неё будет потом семья", - отметила Приходько.

Подписчики принялись умиляться нежным кадрам и делиться своими мыслями на эту тему в комментариях.