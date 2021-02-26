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Стала намного счастливее: Кароль в полностью прозрачном платье среди песков ошарашила признанием

Автор: Lite

Тина Кароль не перестает удивлять поклонников. Сначала она выспустила эпатажный клип на не менее атмосферную песню "Скандал" и предстала в неординарном имидже, а теперь представила одновременно пикантный и нежный фотосет, сделанный во время недавнего путешествия в Намибию, где побывала с сыном Вениамином.

Эффектную фотосессии она устроила специльно для журнала VIVA!, а снимками поделилась в Instagram. Также она дала изданию развернутое интервью и рассказала, как провела карантинный год.

Тина позировала среди барханов песка в прозрачном платье-тунике цвета электрик, под которой можно было рассмотреть белье звезды.

"Я рискнула отправиться в самую безопасную часть Африки. Это заповедник: животные там повсюду и они такие же равноправные жители, как и мы", - коротко описала свое путешествие певица.

Также она рассказала, какие бесценные инсайты получила за минувший год и назвала его обалденным.

Тина показала чарующие фото из Намибии (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я бы назвала его годом реверса, который дал прогресс. Человек думает, что все вокруг него замедляется, и ему кажется, что он откатывается назад. На самом деле это путь, ведь благодаря такому реверсному движению, остановке, депрессивным настроениям и даже откату назад произошел прорыв внутренних сил, появились другие ценности. Вскрылись детали, эмоции, внутренняя суть. Каждый открыл себя", - поделилась инсайтом звезда.

Также она призналась, что у нее есть люди, ради которых стоит жить и стремиться.

"Я стала намного счастливей. У меня есть, для кого жить. Нужно жить хотя бы потому, что это благодарность и реально подарок небес", - подытожила она.

Напомним, то ранее Тина Кароль озадачила сеть видео с участием мужчины.

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Новости Украины Тина Кароль
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