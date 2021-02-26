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Стала набагато щасливішою: Кароль у повністю прозорій сукні серед пісків приголомшила зізнанням

Автор: Lite

Тіна Кароль не перестає дивувати шанувальників. Спочатку вона выспустила епатажний кліп на не менш атмосферну пісню "Скандал" і постала в неординарному іміджі, а тепер представила одночасно пікантний і ніжний фотосет, зроблений під час недавньої подорожі до Намібії, де побувала з сином Веніаміном.

Ефектну фотосесію вона влаштувала спецільно для журналу VIVA!, а поділилася знімками в Instagram. Також вона дала виданню розгорнуте інтерв'ю і розповіла, як провела карантинний рік.

Тіна позувала серед барханів піску в прозорій сукні-туніці кольору електрик, під якою можна було розглянути білизну зірки.

"Я ризикнула відправитися в найбільш безпечну частину Африки. Це заповідник: тварини там всюди і вони такі ж рівноправні мешканці, як і ми", - коротко описав свою подорож співачка.

Також вона розповіла, які безцінні інсайти отримала за минулий рік і назвала його чудовим.

Тіна показала чарівні фото з Намібії (фото: instagram.com/tina_karol)

"Я б назвала його роком реверсу, який дав прогрес. Людина думає, що все навколо нього сповільнюється, і йому здається, що він відкочується назад. Насправді це шлях, адже завдяки такому реверсному руху, зупинці, депресивним настроям і навіть відкоту назад стався прорив внутрішніх сил, з'явилися інші цінності. Розкрилися деталі, емоції, внутрішня суть. Кожен відкрив себе", - поділилася инсайтом зірка.

Також вона зізналася, що у неї є люди, заради яких варто жити і прагнути.

"Я стала набагато щасливішою. У мене є для кого жити. Потрібно жити хоча б тому, що це подяка і реально подарунок небес", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль спантеличила мережу відео з участю чоловіка.

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Новини України Тіна Кароль
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