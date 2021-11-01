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Ставит в тупик: Тина Кароль рассказала о ревности сына и его неудобных мужских вопросах

Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль очень близка со своим сыном Вениамином. Певица старается проводить с мальчиком свободне время на его каникулах, так как школьник живет и учиться в Лондоне. Недавно она приезжала наведать Веню в британскую столицу и прогулялась с ним по городу. А в недавнем интервью певица рассказала, как общается с 12-летним Веней на взрослые мужские темы и ревность подростка к потенциальным женихам мамы.

В интервью для программы "Светская жизнь" она рассказала о том, как воспитывает Веню и как решает вопросы его просвещения по поводу деликатных тем.

Вениамин входит в подросковый возраст и уже живо задает вопросы об отношениях полов. Некоторые откровенные темы ставят Тину в тупик, но она нашла выход из положения.

"Это сложно, потому что я должна ему объяснить такие вопросы, иногда мужские. И я, честно говоря, обращаюсь к мужчинам из своего окружения, чтобы поговорили с ним на эту тему", - призналась она.

Тина с сыном любят путешествовать (фото: instagram.com/tina_karol)

Также в современной лондонской школе, где учится мальчик, есть уроки сексуального воспитания, что значительно облегчают миссию звездной мамы.

"В школе их всему уже научили. Даже обучают многообразию отношений, потому что бывает и по-другому", - отмечает она.

Тина отметила, что Веня ревностно относиться к потенциально возможному появлению у него сестрички, ведь певица в своих интервью неоднократно говорила о том, что мечтает о дочке. Мальчик насторожено реагирует и перспективу появления рядом с мамой мужчины.

"А это от кого ты собираешься родить сестренку? А это от кого?". Этот вопрос ставит в тупик. Он очень ревнует", - призналась артистка.

К слову, Тина и Веня много путешествуют – маме и сыну нравиться исследовать новые места на Планете. Например, летом они отправились в Исландию, где изучали местную природу.

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Тина Кароль