Ставить у глухий кут: Тіна Кароль розповіла про ревнощі сина і його незручні чоловічі питання

Веніамін входить в підросковий вік і вже жваво задає питання про відносини статей. Деякі відверті теми ставлять Тіну в глухий кут, але вона знайшла вихід з положення.

"Це складно, тому що я повинна йому пояснити такі питання, іноді чоловічі. І я, чесно кажучи, звертаюся до чоловіків зі свого оточення, щоб поговорили з ним на цю тему", - зізналася вона.

Тіна з сином люблять подорожувати (фото: instagram.com/tina_karol)

Також в сучасній лондонській школі, де вчиться хлопчик, є уроки сексуального виховання, що значно полегшують місію зоряної мами.

"У школі їх всьому вже навчили. Навіть навчають різноманіттю відносин, тому що буває і по-іншому", - зазначає вона.

Тіна зазначила, що Веня ревно ставитися до потенційно можливої появи у нього сестрички, адже співачка в своїх інтерв'ю неодноразово говорила про те, що мріє про доньку. Хлопчик насторожено реагує і перспективу появи поруч з мамою чоловіка.

"А це від кого ти збираєшся народити сестричку? А це від кого?". Це питання ставить у глухий кут. Він дуже ревнує", - зізналася артистка.