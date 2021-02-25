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На стиле: Надя Дорофеева показала, как носить самую трендовую часть гардероба сезона

Автор: Lite

Певица и наставница "Голосу країни" Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам стильный лук: панамка, которую запостила Надя, в этом сезоне бьет все рекорды по популярности.

Стильный образ певица показала в своем Instagram.

Шляпка-панамка от Jacquemus уже давно покорила мир: такую можно встретить в соцсетях топ-моделей и актрис, инфлюенсеров и знаменитостей. Французский модный дом создал зимнюю и летнюю версии панамки, Дорофеева сидит в летней - видимо, готовится к теплому сезону.

"Это я так читаю ваши комменты", - лаконично подписала Дорофеева свой пост.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Кстати, вслед за Симоном Жакмю, подобного рода головные уборы стали выпускать другие бренды, так что эту деталь гардероба смело можно назвать одной из самых актуальных - стоит приобрести для своей коллекции. Поклонники оценили лук Дорофеевой:

  • Как всегда, на стиле
  • Дай панамку поносить
  • Красотка

Напомним, Надя Дорофеева слила в сеть кусочек нового хита: поклонники в восторге.

Также вдохновляемся образом Нади в телесном боди: такой наряд украсит любую, пробуем повторить.

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Новости Украины певецНадя ДорофееваГолос країни
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