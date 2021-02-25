RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На стилі: Надя Дорофєєва показала, як носити найтрендовішу деталь гардеробу сезону

Автор: Lite

Співачка і наставниця "Голосу країни" Надя Дорофєєва продемонструвала шанувальникам стильний цибуля: панамка, яку запостила Надя, в цьому сезоні б'є всі рекорди за популярністю.

Стильний образ співачка показала у своєму Instagram.

Капелюшок-панамка від Jacquemus вже давно підкорила світ, такий можна зустріти в соцмережах топ-моделей і актрис, інфлюєнсерів і знаменитостей. Французький модний дім створив зимову і літню версії панамки, Дорофєєва сидить у літній - мабуть, готується до теплого сезону.

"Це я так читаю ваші коменти", - лаконічно підписала Дорофєєва свій пост.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

До речі, слідом за Симоном Жакмю, подібного роду головні убори стали випускати інші бренди, тож цю деталь гардеробу сміливо можна назвати однією з найбільш актуальних - варто придбати для своєї колекції. Шанувальники оцінили лук Дорофєєвої:

  • Як завжди, на стилі
  • Дай панамку поносити
  • Красуня

Нагадаємо, Надя Дорофєєва злила в мережу шматочок нового хіта: шанувальники в захваті.

Також надихаємося луком Наді в тілесному боді: такий наряд прикрасить будь-кого, спробуємо повторити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України певецНадя ДорофеєваГолос країни
Читайте також
Бомбическая: Настя Каменських кардинально змінила зачіску і підкорила фоловерів новим образом
Пора міняти ПМП: Слава Камінська в стильній туніці і легинсах заінтригувала прихильників заявою
Прогноз погоди