Стильно и соблазнительно: Наталья Водянова показала, в чем ходит дома

Наталья Водянова в последнее время вернулась к Instagram-активности. Супермодель и мама пятерых детей недавно показала массу видео и фото с празднования Нового года и Рождества. Водянова с удовольствием демонстрирует фанатам, как веселятся ее дети, как они воспитывают домашних любимцев, а также как бабушка поздравляет всех с праздниками. Не забывает Наталья и о стильных образах, которые она себе придумывает даже для домашних посиделок в кругу близких.



Наталья дома (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, недавно она показала лук в роскошном платье от Ульяны Сергеенко, который просто взорвал сеть. А несколько часов назад продемонстрировала, что примерила для встречи друзей. Новый образ получился весьма пикантным: Наталья позирует в мини-шортах, которые оголили ее длинные стройные ноги. Дополнил их черный свитер крупной вязки с широкими рукавами и воротом. Волосы, которые Наталья, к слову, решила вновь перекрасить в блонд, она распустила по плечам. На снимках она позирует вместе с псом Кофе, который недавно появился в семье модели и ее супруга. В другом случае можно было бы подумать, что фото давнее, так молодо выглядит Наталья.



Наталья с Виктором (фото: instagram.com/natasupernova)

Позже она продемонстрировала массу снимков, где позирует другой любимец семьи - кот Галилей. И предложила посмотреть новое видео на канале своего сына Виктора, который виртуозно справляется с кубиком Рубика.

Ранее Наталья Водянова поздравляла маму с днем рождения необычным способом.