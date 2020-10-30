Страшно красивая: Илона Гвоздева шокировала поклонников вызывающим макияжем

Илона Гвоздева напугала фанатов своими снимками
Илона Гвоздева совсем недавно стала мамой во второй раз, у хореографа родился сын, которого назвали Доминик. Теперь Илона с радостью сосредоточилась на материнстве, она делится с мамочками ценными советами, как вести себя с ребенком, как питаться самой и как кормить грудью малыша. Все так привыкли к милых и познавательным постам Гвоздевой, что никак не ожидали увидеть на ее страничке фото к самому мистическому празднику в году.
Илона показала своим фанатам, в каком виде она будет встречать Хеллоуин. Темные круги под глазами, черная точка вместо носа и прочие "атрибуты" макияжа к этому "празднику нечисти" не на шутку напугали фанатов Илоны. Звезды одета в розовое платье, а на голове у нее крсуются две розы.
"Хеллоуин. Мистический праздник. В последний день октября во многих странах мира, но в первую очередь в США и Великобритании, принято отмечать праздник Хэллоуин. В последние годы он становится все более популярным.
А вы знали что:
Фолловеры поставили любимой танцовщице и хореографу лайки, а вот в комментариях признались, что праздновать не будут, ведь это - совсем не украинские традиции.
Напомним, что Илона Гвоздева восхитила сеть трогательными снимками с мужем-именинником:"Так и светятся счастьем!".
Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva/)