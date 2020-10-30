Страшно красива: Ілона Гвоздьова шокувала шанувальників своїм макіяжем

Ілона Гвоздьова зовсім недавно стала мамою вдруге, у хореографа народився син, якого назвали Домінік. Тепер Ілона з радістю зосередилася на материнстві, вона ділиться з матусями цінними порадами, як поводитися з дитиною, як харчуватися самій і як годувати грудьми дитинча. Всі так звикли до милих і пізнавальних постів Ілони, що ніяк не очікували побачити на її сторінці фото до самого містичного свята в році.

Ілона показала своїм фанатам, в якому вигляді вона буде зустрічати Хелловін. Темні кола під очима, чорна точка замість носа та інші "атрибути" макіяжу до цього "свята нечисті" не на жарт налякали фанатів Ілони. Зірка одягнена у рожевого кольору сукню, а на голові у неї красуються дві троянди.

Ілона Гвоздьова до Хелловіну готова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Хелловін. Містичний свято. В останній день жовтня в багатьох країнах світу, але в першу чергу в США і великій Британії, прийнято відзначати свято Хеллоуїн. В останні роки він стає все більш популярним.

А ви знали що:

Хеллоуїн це видозмінений свято древніх кельтів під назвою Самайн - це кельтський Новий рік.

Сьогодні люди переодягаються в костюми різної нечисті, вирізують на гарбузах зловісні пики і готують різноманітні частування. Зараз це робиться заради забави, а в минулі часи люди вірили, що ці ритуали допоможуть їм уберегти себе і свою родину від злих духів.

Ви в це вірите? Ви відзначаєте Хелловін, якщо так, то які традиції встигли завести в цей день?", - запитала Гвоздєва під своїми "страшними" фото.

Фолловери поставили улюбленої танцівниці і хореографці лайки, а ось в коментарях зізналися, що святкувати не будуть, адже це - зовсім не українські традиції.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова захопила мережу зворушливими знімками з чоловіком-іменинником:"Так і світяться щастям!".