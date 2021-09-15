Страсти накаляются: Канье Уэст публично выразил чувства Ким Кардашьян

Ким Кардашьян на Met Gala (фото: instagram.com/kimkardashian)

После этого бывшие влюбленные вновь удивили: Канье вдруг отписался от Ким Крадашьян в сети Instagram безо всякой на то причины. Пока фанаты думали, что спровоцировало такие радикальные меры (певец не раз признавался, что ценит бывшую жену и намерен сохранить хорошие отношения, несмотря ни на что), Канье сделал новый ход - подписался на Ким вновь.

Поскольку знаменитый исполнитель подписан всего на 23 аккаунта, это не укрылось от глаз поклонников. Таким образом, они сделали вывод, что Ким явно не безразлична рэперу. И вполне возможно, он все же хочет вновь сблизиться.

Примечательно также, что причиной бракоразводного процесса в том числе стала и психическая неуравновешенность Канье. По словам Ким, она устала терпеть перепады настроения мужа и порой его неадекватное поведение.