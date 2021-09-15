Пристрасті розпалюються: Каньє Уест публічно висловив почуття Кім Кардашьян

Кім Кардашян на Met Gala (фото: instagram.com/kimkardashian)

Після цього колишні закохані знову здивували: Каньє раптом відписався від Кім Крадашьян в мережі Instagram без будь-якої на те причини. Поки фанати думали, що спровокувало такі радикальні заходи (співак не раз зізнавався, що цінує колишню дружину і має намір зберегти хороші відносини, незважаючи ні на що), Каньє зробив новий хід - підписався на Кім знову.

Оскільки знаменитий виконавець підписаний всього на 23 аккаунта, це не сховалося від очей шанувальників. Таким чином, вони зробили висновок, що Кім явно не байдужа реперу. І цілком можливо, він все ж хоче знову зблизитися.

Примітно також, що причиною шлюборозлучного процесу в тому числі стала і психічна неврівноваженість Каньє. За словами Кім, вона втомилася терпіти перепади настрою чоловіка і часом його неадекватну поведінку.