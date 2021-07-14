Стройная Джамала в кислотном топе поделилась формулой похудения: "иногда срываюсь, но догоняю"

Певица призналась, что не воспринимает слово "диета" и предпочитает заменить ег на термин "правила". Сейчас она привыкает к некоторым изменениям в рационе и делиться своими впечатлениями и результатами с поклонниками.

Джамала покорила стройными формами в смелом образ (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Мой мозг совсем не воспринимает слова "диета" и суровых запретов. Сегодня я осознала, что впервые в жизни в сезон мороженого отдаю предпочтение фруктам и ягодам (привет, килограмм черешни перед сном). Легко ли мне? Нет, поверьте, я настоящий маньяк ака Ice Ice Baby. Обожаю шоколадный пломбир. Но каждый раз, когда я слышу, что мой пример вдохновляет, когда вы пишете, что тестируете мой способ питания - хочется продолжать вместе с вами. Хотя вопрос с черешней я оставляю открытым", - призналась звезда-сладкоежка.

"Я в процессе. Пытаюсь добавить в жизнь регулярный спорт, иногда срываюсь, потом догоняю. Но за это время я осознала, что "диеты" не работают. Работают только новые правила + вера в себя и поддержка близких", - поделилась действенной форулой похудения певица.

Джамала рассказала о процессе похудения (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники оставили немало комплинтов образу звезды, а также похвалили ее за целеустремленность и замотивировали для новых достижений.

К слову, под постом артистки отметился победитель «Голоса страны 11» Сергей Лазановский. "С артистическими графиками, те диеты - это полная дурня. Нужно всегда организм наполнять силами и прислушиваться к нему. Поэтому, если он хочет шоколадный пломбир, надо есть (но знать меру). А вам, Джа, скажу только одно - ваш вид сногсшибательный, вдохновляюсь людьми, которые не стоят на месте, а всегда стараются развиваться и меняться", - оставил комплимент для Джамалы молодой артист.