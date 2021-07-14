Струнка Джамала в кислотному топі поділилася формулою схуднення: "іноді зриваюся, але наздоганяю"

Співачка зізналася, що не спиймає слово "дієта" і вважає за краще замінити його на термін "правила". Зараз вона звикає до деяких змін в раціоні і ділитися своїми враженнями і результатами з шанувальниками.

Джамала підкорила стрункими формами у сміливому образі (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Мій мозок зовсім не сприймає слова "дієта" і суворих заборон. Сьогодні я усвідомила, що вперше в житті в сезон морозива віддаю перевагу фруктам і ягодам (Привіт, кілограм черешні перед сном). Чи легко мені? Ні, повірте, я справжній маніяк ака Ice Ice Baby. Обожнюю шоколадний пломбір. Але кожен раз, коли я чую, що мій приклад надихає, коли ви пишете, що тестуєте мій спосіб харчування - хочеться продовжувати разом з вами. Хоча питання з черешнею я залишаю відкритим", - зізналася зірка-ласунка.

"Я в процесі. Намагаюся додати в життя регулярний спорт, іноді зриваюся, потім наздоганяю. Але за цей час я усвідомила, що "дієти" не працюють. Працюють тільки нові правила + віра в себе і підтримка близьких", - поділилася дієвою форулою схуднення співачка.

Джамала розповіла про процес схуднення (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники залишили чимало комплінтів образу зірки, а також похвалили її за цілеспрямованість і замотивували для нових досягнень.

До слова, під постом артистки відзначився переможець "Голосу країни 11" Сергій Лазановський. "З артистичними графіками, ті дієти - це повна дурня. Потрібно завжди організм наповнювати силами і прислухатися до нього. Тому, якщо він хоче шоколадний пломбір, треба їсти (але знати міру). А вам, Джа, скажу тільки одне - ваш вигляд приголомшливий, надихаюся людьми, які не стоять на місці, а завжди намагаються розвиватися і змінюватися", - залишив комплімент для Джамали молодий артист.