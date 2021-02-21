Супер: Алина Гросу в кожаной юбке и на высоких каблуках решила поделиться личным о своих отношениях

Алина и Роман стоят рядом с ведущим Power.fm.ua и обещают рассказать слушателям много всего интересного.

"Всем привет, сегодня мы ответим на 100 вопросов и расскажем много интересных фактов не только о музыке, личной жизни, но еще и о кино (к примеру, для начинающих актеров)", - пообещала Алина.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры засыпали пару комплиментами, но особенно им по душе новый образ Алины: короткое каре, высокие каблуки, длинная кожаная юбка и белый лонгслив.