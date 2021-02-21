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Супер: Алина Гросу в кожаной юбке и на высоких каблуках решила поделиться личным о своих отношениях

Автор: Lite

Украинская певица Алина Гросу и российский актер Роман Полянский больше не скрывают, что они счастливы вместе. Пара часто стала появляться на людях вместе, в последнее время влюбленные штурмуют радиостанции, представляя свой новый совместный хит.

В своем Instagram Алина запостила фото с новой встречи на радио.

Алина и Роман стоят рядом с ведущим Power.fm.ua и обещают рассказать слушателям много всего интересного.

"Всем привет, сегодня мы ответим на 100 вопросов и расскажем много интересных фактов не только о музыке, личной жизни, но еще и о кино (к примеру, для начинающих актеров)", - пообещала Алина.

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Фолловеры засыпали пару комплиментами, но особенно им по душе новый образ Алины: короткое каре, высокие каблуки, длинная кожаная юбка и белый лонгслив.

  • Красотка
  • Вау! Это парик или новый образ?
  • Красавчики!
  • Вы - супер!

Напомним, в новом интервью Алина честно рассказала о разводе с мужем и пластических операция: не нужно останавливаться.

Также не пропустите: Алина Гросу представила долгожданный дуэт с новым партнером: певица записала с актером Романом Полянским новый трек - "Полотенце" - стал первой песней для Романа.

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Новости Украины певецАлина Гросу
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