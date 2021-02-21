Супер: Аліна Гросу у шкіряній спідниці та на високих підборах вирішила поділитися особистим про свої відносини

Аліна і Роман стоять поруч з ведучим Power.fm.ua і обіцяють розповісти слухачам багато всього цікавого.

"Всім привіт, сьогодні ми відповімо на 100 запитань і розповімо багато цікавих фактів не тільки про музику, особистого життя, але ще і про кіно (наприклад, для початківців акторів)", - пообіцяла Аліна.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Фолловери засипали пару компліментами, але особливо їм до душі новий образ Аліни: коротке каре, високі підбори, довга шкіряна спідниця і білий лонгслив.