RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Супер: Аліна Гросу у шкіряній спідниці та на високих підборах вирішила поділитися особистим про свої відносини

Автор: Lite

Українська співачка Аліна Гросу і російський актор Роман Полянський більше не приховують, що вони щасливі разом. Пара часто стала з'являтися на людях разом, останнім часом закохані штурмують радіостанції, представляючи свій новий спільний хіт.

У своєму Instagram Аліна запостила фото з нової зустрічі на радіо.

Аліна і Роман стоять поруч з ведучим Power.fm.ua і обіцяють розповісти слухачам багато всього цікавого.

"Всім привіт, сьогодні ми відповімо на 100 запитань і розповімо багато цікавих фактів не тільки про музику, особистого життя, але ще і про кіно (наприклад, для початківців акторів)", - пообіцяла Аліна.

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Фолловери засипали пару компліментами, але особливо їм до душі новий образ Аліни: коротке каре, високі підбори, довга шкіряна спідниця і білий лонгслив.

  • Красуня
  • Вау! Це перуку або новий образ?
  • Красунчики!
  • Ви - супер!

Нагадаємо, в новому інтерв'ю Аліна чесно розповіла про розлучення з чоловіком і пластичні операції: не потрібно зупинятися.

Також не пропустіть: Аліна Гросу представила довгоочікуваний дует з новим партнером: співачка записала з актором Романом Полянським новий трек - "Рушник" - став першою піснею для Романа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України певецАліна Гросу
Читайте також
Пора міняти ПМП: Слава Камінська в стильній туніці і легинсах заінтригувала прихильників заявою
Довірте чоловікові: Наталя Могилевська в стильному платті показала, як проводить вихідні
Прогноз погоди