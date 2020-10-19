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На "Танцах со звездами" резко поменялись фавориты: такого еще не было

Автор: Светлана Мащенко

"Танцы со звездами" продолжают удивлять украинского зрителя неожиданными коллизиями

"Танцы со звездами" в восьмом эфире от 18 октября 2020 показали, что все возможно, если долго потеть в танцевальном классе. В это воскресенье наибольшее количество баллов набрала пара Сергей Мельника и Аделины Дели (39).

Такое произошло впервые, ведь для зрителей уже привычно, что в топе с самого начала держатся две "ВИА Гры" Надежда Мейхер и Санта Димопулос с их партнерами Кириллом Васюком и Максом Леоновым. Время от времени в лидеры прорываются Юлия Санина и Дима Жук.

Но не в этот раз. Впервые со старта проекта 30 августа "Холостяк" и футболист Мельник доказал, что не зря трудится в танцевальном классе. Такое достижение уникально еще и потому, что впервые лидерскую позицию в турнирной таблице занял звезда-мужчина.

Предлагаем посмотреть на фьюжн эффектной пары. Мельник танцевал с обнаженным торсом, и ему есть что показать.

Сергей Мельник и Аделина Дели, фьюжн (видео: YouTube/Танці з зірками)

Проект же покинули Позити и Юля Сахневич из-за коронавируса. За них танцевали Арам Арзуманян и Тоня Руденко, но это не помогло.

Теперь путь к финалу на "Танцах со звездами" продолжат семь звездных пар:

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  • Надежда Мейхер и Кирилл Васюк,
  • Санта Димопулос и Макс Леонов,
  • Сергей Танчинец и Яна Цыбульская,
  • Ольга Фреймут и Илья Падзина,
  • Дарья Петрожицкая и Игорь Гелуненко.

Турнирная таблица "Танцев со звездами" 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Интересно, что несмотря на прогнозы букмекеров, которые вторую неделю сулят вылет с "Танцев" Сергею Танчинцу, судьба и коронавирус снова распорядились по своему.

Ранее мы писали, что Ольга Фреймут и Екатерина Кухар решили устроить жесткий батл на "Танцах со звездами".

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