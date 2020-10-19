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На "Танцях з зірками" різко помінялися фаворити: такого ще не було

Автор: Світлана Мащенко

"Танці з зірками" продовжують дивувати українського глядача несподіваними колізіями

"Танці з зірками" у восьмому ефірі від 18 жовтня 2020 показали, що все можливо, якщо довго потіти в танцювальному класі. У неділю найбільшу кількість балів набрала пара Сергій Мельника й Аделіни Делі (39).

Таке сталося вперше, адже для глядачів вже звично, що в топі з самого початку тримаються дві "ВІА Гри" Надія Мейхер та Санта Дімопулос з їхніми партнерами Кирилом Васюком і Максом Леоновим. Час від часу в лідери прориваються Юлія Саніна і Діма Жук.

Але не в цей раз. Вперше зі старту проекту 30 серпня "Холостяк" і футболіст Мельник довів, що недаремно трудиться в танцювальному класі. Таке досягнення є унікальним ще й тому, що вперше лідерську позицію в турнірній таблиці посів зірка-чоловік.

Пропонуємо подивитися на ф'южн ефектної пари. Мельник танцював з оголеним торсом, і йому є що показати.

Сергій Мельник і Аделіна Делі, ф'южн (відео: YouTube/Танці з зірками)

Проект же покинули Позити і Юля Сахневич через коронавірус. За них танцювали Арам Арзуманян і Тоня Руденко, але це не допомогло.

Тепер шлях до фіналу на "Танцях з зірками" продовжать сім зоряних пар:

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  • Санта Дімопулос і Макс Леонов,
  • Сергій Танчинець і Яна Цибульська,
  • Ольга Фреймут та Ілля Падзина,
  • Дар'я Петрожицька та Ігор Гелуненко.

Турнірна таблиця "Танців з зірками" 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Цікаво, що попри прогнози букмекерів, які другий тиждень обіцяють виліт з "Танців" Сергію Танчинцю, доля і коронавірус знову розпорядилася по своєму.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут і Катерина Кухар вирішили влаштувати жорсткий батл на "Танцях з зірками".

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