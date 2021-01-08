Танцовщица кабаре: 56-летняя Моника Беллуччи повторила соблазнительный образ Мадонны для глянца

Моника Беллуччи предстала в новой съемке для глянца. 56-летняя актриса и признанная икона красоты снялась для юбилейного выпуска издания Sorbet. Итальянская красавица позировала перед объективом известного фотографа Эллен фон Унверт на сцене парижского кабаре Paradis Latin. Одета она в роскошные образы: впечатляющие наряды Roberto Cavalli, изысканные украшения Cartier...

Моника в новой съемке (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Грязные тридцать… 30 лет назад наша звезда обложки стала иконой итальянского кино и Голливуда, сыграв роль в более чем 60 фильмах. Ее роль девушки Бонда Люсии Шиарры в спектакле "Призрак" 2015 года была потрясающей, и в этом году она изобразила на сцене звезду сопрано 20-го века Марию Каллас, получив признание критиков. В этом праздничном выпуске она воплощает еще одну суперзвезду - Мадонну - в то время как мы воссоздаем певицу в ее самом знаковом клипе Material Girl (при участии парней с ремнями и искрящихся камней). Как говорят в Италии, родной для Моники, mamma mia!", - написали на официально странице глянца.

Обложка Беллуччи покорила сеть (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моника Беллуччи уже поделилась снимками со своими подписчиками, которые буквально засыпали ее комплиментами. "Самая красивая женщина в этом мире, и никто не может переубедить меня", "Ты такая прекрасная личность", "Люблю тебя, красота", "Ты вообще стареешь или нет?", "Самая горячая", - пишут фанаты.

Ранее мы рассказали, что Моника Беллуччи заинтриговала сеть поцелуями с молодым парнем.