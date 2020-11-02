Танцует как Мейхер: вылет Фреймут с "Танцев со звездами" вызвал скандал

"Танцы со звездами" покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина в последнем эфире
"Танцы со звездами" в последнем 10 эфире от 1 ноября показали невероятное шоу с обменом партнерами, загадками и перевоплощением в мистических персонажей. Проект покинули Ольга Фреймут и Илья Падзина, хотя с Олей и танцевал в этот раз Дмитрий Дикусар.
И хотя судьи назвали фокстрот телеведущей и ее пантера одним из лучших с начала сезона, это их не спасло. В сумме судейских и зрительских голосов они набрали наименьшее количество баллов, оказавшись внизу турнирной таблицы. Причем им даже не пришлось танцевать "за жизнь".
Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар перевоплотились на паркете в Панночку и Хому из гоголевского Вия. И не удивительно, ведь вечер "Танцев со звездами" был посвящен Хэллоуину.
Ольга Фреймут и Дмитрий Дикусар, фокстрот (видео: YouTube/Танці з зірками)
Поклонники шоу разделились на два лагеря. Одни Олю поддержали, а другие вздохнули с облегчением, когда она покинула проект.
Многие все же Ольгу Фреймут хвалили:
Отметим, что Екатерина Кухар в последнем эфире назвала одних из претендентов на суперфинал. Судья "Танцев со звездами" сказала, что увидела лучший вальс за весь сезон.