Танцює як Мейхер: виліт Фреймут з "Танців з зірками" викликав скандал

"Танці з зірками" залишили Ольга Фреймут та Ілля Падзина в останньому ефірі
"Танці з зірками" в останньому 10 ефірі від 1 листопада показали неймовірне шоу з обміном партнерами, загадками і перевтіленням в містичних персонажів. Проект покинули Ольга Фреймут та Ілля Падзина, хоча з Олею і танцював в цей раз Дмитро Дікусар.
І хоча судді назвали фокстрот телеведучої та її пантера одним з найкращих з початку сезону, це їх не врятувало. В сумі суддівських і глядацьких голосів вони набрали найменшу кількість балів, опинившись внизу турнірної таблиці. Причому їм навіть не довелося танцювати "за життя".
Ольга Фреймут та Дмитро Дікусар перевтілилися на паркеті в Панночку і Хому з гоголівського Вія. І не дивно, адже вечір "Танців з зірками" був присвячений Хеллоуїну.
Ольга Фреймут та Дмитро Дікусар, фокстрот (відео: YouTube/Танці з зірками)
Шанувальники шоу розділилися на два табори. Одні Олю підтримали, а інші зітхнули з полегшенням, коли вона покинула проект.
Багато хто все ж Ольгу Фреймут хвалив:
Зазначимо, що Катерина Кухар в останньому ефірі назвала одних з претендентів на суперфінал. Суддя "Танців з зірками" сказала, що побачила найкращий вальс за весь сезон.