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Танцює як Мейхер: виліт Фреймут з "Танців з зірками" викликав скандал

Автор: Світлана Мащенко

"Танці з зірками" залишили Ольга Фреймут та Ілля Падзина в останньому ефірі

"Танці з зірками" в останньому 10 ефірі від 1 листопада показали неймовірне шоу з обміном партнерами, загадками і перевтіленням в містичних персонажів. Проект покинули Ольга Фреймут та Ілля Падзина, хоча з Олею і танцював в цей раз Дмитро Дікусар.

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І хоча судді назвали фокстрот телеведучої та її пантера одним з найкращих з початку сезону, це їх не врятувало. В сумі суддівських і глядацьких голосів вони набрали найменшу кількість балів, опинившись внизу турнірної таблиці. Причому їм навіть не довелося танцювати "за життя".

Ольга Фреймут та Дмитро Дікусар перевтілилися на паркеті в Панночку і Хому з гоголівського Вія. І не дивно, адже вечір "Танців з зірками" був присвячений Хеллоуїну.

Ольга Фреймут та Дмитро Дікусар, фокстрот (відео: YouTube/Танці з зірками)

Шанувальники шоу розділилися на два табори. Одні Олю підтримали, а інші зітхнули з полегшенням, коли вона покинула проект.

  • "Дікусар - Бог танцю! Оля - танцювальне непорозуміння... Як можна так неестетично падати і валятися, саме не лежати, а валятися...
  • Нарешті Фреймут додому, наше терпіння лопнуло.
  • З Дімою і дерево затанцювало б. Не дарма його називають богом танцю.
  • Оля, танці це не ваше, діти танцюють краще, нарешті без вас", - пишуть коментатори.

Багато хто все ж Ольгу Фреймут хвалив:

  • "Класно танцювали! Дуже номер мені сподобався! Дмитро взагалі супер! Але і Ольга тут розумничка. І підтримка вийшла.
  • Оля танцює так як Надя Мейхер. Але Олю критикують.
  • Чудовий танець. Фреймут стала набагато краще танцювати! Майже як Санта і Саніна!.

Зазначимо, що Катерина Кухар в останньому ефірі назвала одних з претендентів на суперфінал. Суддя "Танців з зірками" сказала, що побачила найкращий вальс за весь сезон.

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