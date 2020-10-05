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Было неожиданностью: Тарас Цымбалюк эмоционально высказался о вылете из Танцев со звездами

Автор: Роман Мирончук

Тарас Цымбалюк сделал эмоциональное заявление о шоу

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц вылетели из "Танцев со звездами". Пара продержалась на паркете пять прямых эфиров и на шестом покинула шоу. Украинский актер не сдержал свои эмоции и сделал заявление о танцевальном проекте.

После последнего танца пасодобля Цымбалюк написал эмоциональный текст о своем участии в шоу на своей странице в Instagram.

Актер отметил, что для него было неожиданностью то, что после этого танца он вылетел. По его словам, у танца была потрясающая режиссура, аккомпанемент, также было достаточно хореографии и актерского мастерства.

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Тарас Цымбалюк и Яна Заяц (видео: YouTube)

"Но, как говорит мой папа: "Сын это - жизнь". Я очень благодарен Яне Заяц за опыт и выдержку!!! Благодарю свою аудитории, которая меня поддерживала! Ваши честные вибрации все равно победили, - мы все это знаем!!! Безгранично рад с вами познакомиться", - написал актер.

Он также отметил, что "Танцы со звездами" объединяют миллионы украинцев. За это он выразил организаторам проекта огромную благодарность.

Поклонники актера сожалеют, что он не прошел дальше.

  • Тарас, это было феерично! Сколько страсти! Какая оригинальная композиция! Была уверена, что пройдете дальше... Жаль;
  • "Танцы со звездами" теперь смотреть не буду!!!! Нет смысла. И это не жизнь, а шоу очень несправедливое! Вчера даже Кухар увидела ваш прогресс. Вы не профессиональный танцор (в отличие от Санты Димопулос), но вы стараетесь и уже начало получаться. А судьи не правы. Профессионалам очень легко судить аматоров. Их же никто не судит за актерские способности;
  • Вы были самым лучшим! Спасибо за хорошие воскресные телевечера, я уже смотреть "Танцы со звездами" не буду, без вас неинтересно.

Напомним, что Олега Винника и его партнершу Елену Шоптенко дисквалифицировали из Танцев со звездами.

Ранее Санта Димопулос сделала честные признания о Танцах со звездами 2020.

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