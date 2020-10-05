Было неожиданностью: Тарас Цымбалюк эмоционально высказался о вылете из Танцев со звездами

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц вылетели из "Танцев со звездами". Пара продержалась на паркете пять прямых эфиров и на шестом покинула шоу. Украинский актер не сдержал свои эмоции и сделал заявление о танцевальном проекте.

После последнего танца пасодобля Цымбалюк написал эмоциональный текст о своем участии в шоу на своей странице в Instagram.

Актер отметил, что для него было неожиданностью то, что после этого танца он вылетел. По его словам, у танца была потрясающая режиссура, аккомпанемент, также было достаточно хореографии и актерского мастерства.

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц (видео: YouTube)

"Но, как говорит мой папа: "Сын это - жизнь". Я очень благодарен Яне Заяц за опыт и выдержку!!! Благодарю свою аудитории, которая меня поддерживала! Ваши честные вибрации все равно победили, - мы все это знаем!!! Безгранично рад с вами познакомиться", - написал актер.

Он также отметил, что "Танцы со звездами" объединяют миллионы украинцев. За это он выразил организаторам проекта огромную благодарность.

Поклонники актера сожалеют, что он не прошел дальше.

Тарас, это было феерично! Сколько страсти! Какая оригинальная композиция! Была уверена, что пройдете дальше... Жаль;

"Танцы со звездами" теперь смотреть не буду!!!! Нет смысла. И это не жизнь, а шоу очень несправедливое! Вчера даже Кухар увидела ваш прогресс. Вы не профессиональный танцор (в отличие от Санты Димопулос), но вы стараетесь и уже начало получаться. А судьи не правы. Профессионалам очень легко судить аматоров. Их же никто не судит за актерские способности;

Вы были самым лучшим! Спасибо за хорошие воскресные телевечера, я уже смотреть "Танцы со звездами" не буду, без вас неинтересно.

Напомним, что Олега Винника и его партнершу Елену Шоптенко дисквалифицировали из Танцев со звездами.

Ранее Санта Димопулос сделала честные признания о Танцах со звездами 2020.