Було несподіванкою: Тарас Цимбалюк емоційно висловився про виліт з Танців з зірками

Тарас Цимбалюк зробив емоційну заяву про шоу
Тарас Цимбалюк та Яна Заєць вилетіли з "Танців з зірками". Пара протрималася на паркеті п'ять прямих ефірів і на шостому покинула шоу. Український актор не стримав свої емоції і зробив заяву про танцювальний проєкт.
Після останнього танцю пасодобля Цимбалюк написав емоційний текст про свою участь у шоу на своїй сторінці в Instagram.
Актор зазначив, що для нього було несподіванкою те, що після цього танцю він вилетів. За його словами, у танцю була приголомшлива режисура, акомпанемент, також було досить хореографії та акторської майстерності.
Тарас Цимбалюк та Яна Заєць (відео: YouTube)
"Але, як каже мій тато: "Син це - життя". Я дуже вдячний Яні Заєць за досвід і витримку!!! Дякую своїй аудиторії, яка мене підтримувала! Ваші чесні вібрації все одно перемогли, - ми все це знаємо!!! Безмежно радий з вами познайомитися", - написав актор.
Він також зазначив, що "Танці з зірками" об'єднують мільйони українців. За це він висловив величезну подяку організаторам проєкту.
Шанувальники актора жалкують, що він не пройшов далі.
Нагадаємо, що Олега Винника та його партнерку Олену Шоптенко дискваліфікували Танців з зірками.
Раніше Санта Дімопулос зробила чесні зізнання про Танці з зірками 2020.