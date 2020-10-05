Було несподіванкою: Тарас Цимбалюк емоційно висловився про виліт з Танців з зірками

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць вилетіли з "Танців з зірками". Пара протрималася на паркеті п'ять прямих ефірів і на шостому покинула шоу. Український актор не стримав свої емоції і зробив заяву про танцювальний проєкт.

Після останнього танцю пасодобля Цимбалюк написав емоційний текст про свою участь у шоу на своїй сторінці в Instagram.

Актор зазначив, що для нього було несподіванкою те, що після цього танцю він вилетів. За його словами, у танцю була приголомшлива режисура, акомпанемент, також було досить хореографії та акторської майстерності.

Тарас Цимбалюк та Яна Заєць (відео: YouTube)

"Але, як каже мій тато: "Син це - життя". Я дуже вдячний Яні Заєць за досвід і витримку!!! Дякую своїй аудиторії, яка мене підтримувала! Ваші чесні вібрації все одно перемогли, - ми все це знаємо!!! Безмежно радий з вами познайомитися", - написав актор.

Він також зазначив, що "Танці з зірками" об'єднують мільйони українців. За це він висловив величезну подяку організаторам проєкту.

Шанувальники актора жалкують, що він не пройшов далі.

Тарас, це було феєрично! Скільки пристрасті! Яка оригінальна композиція! Була впевнена, що пройдете далі... Шкода;

"Танці з зірками" тепер дивитися не буду!!!! Немає сенсу. І це не життя, а шоу дуже несправедливе! Вчора навіть Кухар побачила ваш прогрес. Ви не професійний танцюрист (на відміну від Санти Дімопулос), але ви намагаєтеся і вже почало виходити. А судді не праві. Професіоналам дуже легко судити аматорів. Їх же ніхто не судить за акторські здібності;

Ви були найкращим! Спасибі за хороші недільні телевечори, я вже дивитися "Танці з зірками" не буду, без вас нецікаво.

Нагадаємо, що Олега Винника та його партнерку Олену Шоптенко дискваліфікували Танців з зірками.

Раніше Санта Дімопулос зробила чесні зізнання про Танці з зірками 2020.