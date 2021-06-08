Тайный знак: топ-5 уникальных драгоценностей Меган Маркл, в которых зашифрованы послания

Меган Маркл - признанная икона стиля, которая обожает украшения. В коллекции герцогини и теперь дважды мамы есть по-настоящему уникальные дорогостоящие экспонаты. Но цена - далеко не определяющий фактор при выборе аксессуаров.
Оказывается, каждое украшение Меган таит в себе определенное послание.
Обручальное кольцо Меган Маркл - главный символ любви и счастья - не отличается вычурностью и размером. Для сравнения, оно вдвое меньше, чем у Кэйт Миддлтон. Но зато таит в себе милые сердцу воспоминания о поездке пары в Ботсвану: камень оттуда помещен в центр изделия. А по бокам кольцо украсили два камня, которые раньше принадлежали принцессе Диане.
Меган Маркл и принц Гарри на свадьбе (фото: Getty Images)
Для скандального интервью с Опрой Уинфри Меган выбрала черное платье с белыми лотосами, а из украшений предпочла браслет Cartier Love. Этот аксессуар стал своеобразным звеном между своенравной герцогиней и ее родственниками. Дело в том, что в свое время такой же носила принцесса Диана.
Меган Маркл не боится следовать современным трендам, и делала это еще во времена жизни в королевской семье. К примеру, герцогиня обожает носить сразу несколько тонких колец на всех пальцах, в том числе на большом. Во время визита в Шотландию она даже подобрала несколько экземпляров за 44 и за 60 долларов. Также Меган обожает моносерьги и ассиметричные модели.
Став мамой, герцогиня поспешила отобразить свой статус в украшениях. Для своего первого выхода в свет Меган подобрала тонкую цепочку с буквой "А", как талисман и напоминание о любимом сыне Арчи.
По слухам, для своей дочери Маркл уже успела подготовить подарок - часы Cartier French Tank, которые имеют свою уникальную историю. Так, Маркл приобрела их еще в 2012 году, отмечая свой успех после сериала "Форс-мажоры". На них выгравировано "ММ от ММ" ("Меган Маркл от Меган Маркл"). Примечательно, что Меган выбрала для презента вещь, приобретенную самостоятельно.
Материнство сделало ее более сентиментальной (фото: Getty Images)
Меган Маркл не кажется чрезмерно сентиментальной, но выразить свою любовь мужу не бывает лишним. Так, герцогиня на свадьбу выбрала символичные аксессуары. Роскошный образ невесты дополнили мелкие серьги Cartier в виде изысканных бутонов роз стоимостью 2,5 тысячи евро. Цветок в сережках стал символом глубокой любви, верности и привязанности.
Серьги в виде бутонов - знак любви и верности (фото: скрин instagram.com/studiabeautyprof)
Ранее мы писали, что Меган Маркл во второй раз стала мамой. Герцогиня и ее муж подготовили трогательное послание для поклонников.