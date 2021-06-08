Тайный знак: топ-5 уникальных драгоценностей Меган Маркл, в которых зашифрованы послания

Это личное

Обручальное кольцо Меган Маркл - главный символ любви и счастья - не отличается вычурностью и размером. Для сравнения, оно вдвое меньше, чем у Кэйт Миддлтон. Но зато таит в себе милые сердцу воспоминания о поездке пары в Ботсвану: камень оттуда помещен в центр изделия. А по бокам кольцо украсили два камня, которые раньше принадлежали принцессе Диане.

Меган Маркл и принц Гарри на свадьбе (фото: Getty Images)

Уважение к корням

Для скандального интервью с Опрой Уинфри Меган выбрала черное платье с белыми лотосами, а из украшений предпочла браслет Cartier Love. Этот аксессуар стал своеобразным звеном между своенравной герцогиней и ее родственниками. Дело в том, что в свое время такой же носила принцесса Диана.

Меган Маркл с уважением относится к семье мужа (фото: Getty Images)

Бунт на корабле

Меган Маркл не боится следовать современным трендам, и делала это еще во времена жизни в королевской семье. К примеру, герцогиня обожает носить сразу несколько тонких колец на всех пальцах, в том числе на большом. Во время визита в Шотландию она даже подобрала несколько экземпляров за 44 и за 60 долларов. Также Меган обожает моносерьги и ассиметричные модели.

Но и своим предпочтениям не изменяет (фото: Getty Images)

Мама - главное слово

Став мамой, герцогиня поспешила отобразить свой статус в украшениях. Для своего первого выхода в свет Меган подобрала тонкую цепочку с буквой "А", как талисман и напоминание о любимом сыне Арчи.

По слухам, для своей дочери Маркл уже успела подготовить подарок - часы Cartier French Tank, которые имеют свою уникальную историю. Так, Маркл приобрела их еще в 2012 году, отмечая свой успех после сериала "Форс-мажоры". На них выгравировано "ММ от ММ" ("Меган Маркл от Меган Маркл"). Примечательно, что Меган выбрала для презента вещь, приобретенную самостоятельно.

Материнство сделало ее более сентиментальной (фото: Getty Images)

Во имя любви

Меган Маркл не кажется чрезмерно сентиментальной, но выразить свою любовь мужу не бывает лишним. Так, герцогиня на свадьбу выбрала символичные аксессуары. Роскошный образ невесты дополнили мелкие серьги Cartier в виде изысканных бутонов роз стоимостью 2,5 тысячи евро. Цветок в сережках стал символом глубокой любви, верности и привязанности.

Серьги в виде бутонов - знак любви и верности (фото: скрин instagram.com/studiabeautyprof)