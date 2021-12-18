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Теплых чувств не испытываю: победитель "Холостячки 2" резко высказался об Огневич

Автор: Styler

Победитель 2 сезона романтического реалити-шоу "Холостячка-2", бизнесмен Андрей Задворный принял решение расстаться с главной героиней Златой Огневич через 1,5 месяца отношений. Подобная новость вызвала настоящий скандал на пост-шоу проекта и с тех пор на мужчину выливаются тонны хейта в сети.

На своей странице в Instagram Задворный в сторис ответил на вопросы подписчиков - в том числе и о том, как он сейчас относится к певице.

Андрей заявил, что совсем не скучает по ней и не испытывает никаких приятных чувств. Мужчина не поверил в искренность слез Златы - по его мнению они были наигранными, чтобы вызвать жалость.

"Никаких теплых чувств не испытываю. Особенно после просмотра постшоу и некоторых эпизодов в посте, который был после него, слезы в сторис… Меня за это захейтят, но эти слезы были для того, чтобы вызвать к себе сочувствие, а в меня это полетело пулей. После этих слез все дерьмо вылилось на меня. То есть, случился переворот хейта своего за весь сезон на меня", - признался мужчина, намекая на то, что получает негативные комментарии по вине Златы.

Победитель "Холостячки 2" считает, что получает еще больше хейта из-за действий Златы Огневич (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Победитель шоу добавил, что не отказывается от своих слов о том, что ему было больно проживать расставание, однако не понимает, почему его так сильно ненавидят.

"Негатив такой, будто бросил женщину, отобрал у нее квартиру и деньги украл, еще и двух детей "заделал" и оставил ее саму. Мы встречались полтора месяца. Расстались абсолютно нормально, да по моей инициативе, но по-человечески. Угомонитесь поэтому, я ничего не сделал такого, чтобы вы настолько меня д*рьмили", – возмутился Задворный.

Огневич пока что никак не отреагировала на "наезды" бывшего возлюбленного.

Напомним, ранее победитель "Холостячки 2" Задворный ответил на хейт из-за разрыва с Огневич и заявил, что ему не в чем оправдываться.

Также мы писали, что "холостячка" Злата Огневич рассказала об идеальной картинке жизни и отношениях.

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