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Тина Кароль с сыном в Британии очаровали появлением в вышиванках

Автор: Ольвия Агаркова

Недавно сын Тины Кароль Вениамин отпраздновал 13-летие. Звездная мама показала фото с подросшим именинником, ведь специально по такому случаю прилетела в Великобританию, где живет и учиться ее наследник. В Лондоне мальчик с 8 лет, он живет в укаинской семье, где чтят и придерживаются национальных традиций, поэтому Веня не забывает о корнях и трепетно относиться к вопросу национальной принадлежности. Он учится танцевать гопк, играет на брабанах и поет народные песни.

Так, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы звезда опубликовала в Instagram Stories пару атмосферных фото.

Мама и сын запечатлены в традиционных украинских вышиванках. Один из снимков певица коротко подписала, поздравив всех с Днем Достоинства и Свободы, который в Украине отмечают 21 ноября.

Тина Кароль с сыном Вениамином надели вышиванки (фото: instagram.com/tina_karol)

Стоит отметить, что певица провела весь день с сыном. Утром они пошли на воскресную службу, ведь подросток посещает местную воскресную школу и даже иногда помогает священнику как пономарь. Затем артистка проводила мальчика в Центр украинской общины в городе Дерби.

К слову, Тина обожает путешествовать вместе с сыном. Так, они успели побывать в разных уголках Земного шара. Одна из недавних поездок – в Исландию. Кстати, в скадинавской стране мама и сын поупражнялись в меткости – они метали топоры в мишень.

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Тина Кароль