Тина Кароль с сыном в Британии очаровали появлением в вышиванках

Мама и сын запечатлены в традиционных украинских вышиванках. Один из снимков певица коротко подписала, поздравив всех с Днем Достоинства и Свободы, который в Украине отмечают 21 ноября.

Тина Кароль с сыном Вениамином надели вышиванки (фото: instagram.com/tina_karol)

Стоит отметить, что певица провела весь день с сыном. Утром они пошли на воскресную службу, ведь подросток посещает местную воскресную школу и даже иногда помогает священнику как пономарь. Затем артистка проводила мальчика в Центр украинской общины в городе Дерби.