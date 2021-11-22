Тіна Кароль з сином у Британії зачарували появою у вишиванках

Нещодавно син Тіни Кароль Веніамін відсвяткував 13-річчя. Зіркова мама показала фото з підрослим іменинником, адже спеціально з такої нагоди прилетіла до Великобританії, де живе і вчитися її спадкоємець. У Лондоні хлопчик з 8 років, він живе в укаїнській родині, де шанують і дотримуються національних традицій, тому Веня не забуває про коріння і трепетно ставитися до питання національної приналежності. Він вчиться танцювати гопк, грає на брабанах і співає народні пісні.